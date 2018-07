Členov Pussy Riot zrejme čaká po prepustení z väznice ďalší trest

Členovia ruskej protestnej skupiny Pussy Riot boli v pondelok opäť zadržaní, keď odchádzali z väzenia. Oznámili to ruské médiá s tým, že polícia skupinu obvinila z organizovania nepovoleného zhromaždenia. Tri ženy a jedného muža moskovský súd v polovici júla poslal na 15 dní do väzenia za to, že narušili priebeh finále svetového futbalového šampionátu v Moskve.