Podľa britského ministra by sa z nedohody o brexite radoval Putin

Rozchod Británie s Európskou úniou bez dohody by potešil jedine ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa agentúry AFP to vyhlásil nový britský minister zahraničia Jeremy Hunt, ktorý prvýkrát od svojho vymenovania prišiel do Paríža hovoriť o brexitu so svojim francúzskym kolegom Jeanem-Yvesom le Drianom.

„Ak skončíme bez dohody, bude z toho mať radosť jedine Putin,“ povedal Hunt v rozhovore, ktorý poskytol rozhlasovej stanici France Inter. „Myslím, že keď vidíme ruskú agresiu, musíme si uvedomiť, že ide o veľmi nestabilné chvíle v histórii. Je tu Krym a sú tu chemické zbrane v uliciach Anglicka, čo schválili Rusi,“ dodal.

Nový šéf britskej diplomacie tak narážal na anexiu ukrajinského Krymského polostrova Ruskom, ktorú odmieta okrem iných aj EÚ, a takisto na otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii nervovo paralytickou látkou novičok, za ktorú je podľa Londýna zodpovedná Moskva, ktorá to popiera.

„Francúzsko je nám v týchto záležitostiach veľmi blízko. (…) Zodpovednosť za bezpečnosť Európy nám káže zachovať a rozvíjať spoluprácu našich krajín, a nemieriť k jej prerušeniu,“ nabádal v tejto súvislosti Hunt. Dal pritom najavo, že možnosť brexitu bez dohody s Európskou úniou mu „teraz robí veľké starosti“.

„Britská vláda prišla s riešením, ale obávam sa, že dosť ľudí si v EÚ myslí, že bude stačiť, keď sa vyčká na zmenu postoja Británie. To sa nestane a brexit bez dohody bude tragédiou pre Európu, bude ekonomicky problematický, ale my nájdeme spôsob, ako prosperovať. Čo mi však robí väčšie starosť, je to, že to môže zmeniť cítenie Britov voči Európe s hlbokým dopadom na naše medzinárodné partnerstvo. Toto je historicky veľmi, veľmi dôležitý moment,“ dodal Hunt.

Londýn a Brusel, kde sídli Európska komisia, by mali do polovice októbra dosiahnuť dohodu o realizácii britského odchodu z európskeho bloku, plánovaného na koniec marca budúceho roka, ktorá by zároveň položila základy budúcich vzťahov. Brexitové vyjednávania však uviazli v slepej uličke.