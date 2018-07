Facebook odhalil sofistikované snahy v súvislosti s voľbami v USA, zmazal 32 účtov

Spoločnosť odstránila 32 účtov zo sociálnych sietí Facebook a Instagram, pretože boli súčasťou koordinovaného úsilia a javili sa byť falošnými.

Kto za týmito snahami stojí, Facebook nevie, naznačil však ich možné prepojenie na Rusko. Spoločnosť ďalej uviedla, že našla niektoré prepojenia medzi odstránenými účtami a účtami napojenými na ruskú agentúru pre výskum internetu sídliacu v Petrohrade a prepojenú na Kremeľ, ktoré Facebook deaktivoval v období pred a po prezidentských voľbách v USA v roku 2016.

Vyšetrovanie je na začiatku

„Takýto druh správania nie je na Facebooku povolený, pretože nechceme, aby ľudia alebo organizácie vytvárali siete účtov, aby zavádzali ostatných o tom kto sú, alebo čo robia,“ uviedla spoločnosť na svojom blogu.

„Nachádzame sa v začiatkoch vyšetrovania a nevieme všetky skutočnosti, ani to, kto by za tým mohol stáť,“ pokračovala.

Podľa nemenovaného predstaviteľa Facebooku absolvovala spoločnosť v tomto týždni aj súkromné brífingy v americkom Kongrese, ktorých témou odhalenie vplyvovej kampane prebiehajúcej na Facebooku a Instagrame. Facebook odhalil zmienenú kampaň v rámci vyšetrovania možného zasahovania do nadchádzajúcich kongresových volieb v USA. Napísal to denník The New York Times, ktorý o odstránení predmetných účtov Facebookom informoval v utorok ako prvý.

Opatrné zakrývanie stôp

Prvá z uvedených falošných stránok bola vytvorená v marci 2017. Najmenej jednu z nich sledovalo viac ako 290 000 účtov. Najsledovanejšie z týchto stránok na Facebooku mali názvy „Aztlan Warriors“, „Black Elevation“, „Mindful Being“ či „Resisters“.

Na uvedených účtoch na Facebooku a Instagrame bolo umiestnených okolo 150 reklám v hodnote 11.000 dolárov zaplatených v amerických a kanadských dolároch. Prvá reklama sa objavila v apríli 2017 a posledná v júni 2018.

Spoločnosť dodala, že páchatelia boli „pri zakrývaní svojich stôp omnoho opatrnejší“ než v roku 2016. Čiastočne aj kvôli krokom, ktoré Facebook prijal v uplynulom roku, aby zabránil zneužívaniu svojich platforiem. Osoby stojace za účtami využívali napríklad súkromné virtuálne siete a internetové telefónne služby a platili tretím stranám, aby v ich mene realizovali reklamy.

V novembrových voľbách sa rozhodne o tom, či si Republikánska strana prezidenta Donalda Trumpa udrží kontrolu nad oboma komorami Kongresu.