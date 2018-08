Rusi nevyženú Iráncov zo Sýrie, ako to žiada Izrael

Sýrski utečenci nastupujú do jedného z pristavených autobusov na libanonsko-sýrskom hraničnom priechode Masná v údolí Biká a smerujú do vlasti.

Sýrski utečenci nastupujú do jedného z pristavených autobusov na libanonsko-sýrskom hraničnom priechode Masná v údolí Biká a smerujú do vlasti. Autor: SITA/AP

"Boli to úspešné neformálne konzultácie vrátane rokovania o novej sýrskej ústave," citujú agentúry Staffana de Misturu, osobitného vyslanca OSN pre Sýriu. Stalo sa tak po dvojdňových rokovaniach v Soči za účasti Turecka, Iránu a Ruska - garantov prímeria, ktoré sa skončili v utorok. Pozvánku na úrovni pozorovateľskej krajiny dostali aj USA, ktoré však ponuku odmietli. Podľa Marie Zacharovej, hovorkyne ruského ministerstva zahraničia, ide o snahu Washingtonu znížiť dôležitosť konzultácií v Soči v tzv. astanskom formáte.

„Členmi ústavnej komisie budú zástupcovia sýrskej vlády, predstavitelia opozície, ako aj občianskej spoločnosti. Ďalšie kolo konzultácií za účasti Ruska, Turecka a Iránu bude začiatkom septembra v Ženeve,“ informoval Staffan de Mistura. Ako vyplynulo z rokovania Kongresu sýrskeho národného dialógu v Soči, v konzultačnej rade bude 100 zástupcov Damasku a 50 predstaviteľov opozície.

Diferencovaný prístup Moskvy

Dôležitým momentom, ešte pred sočským rokovaním, bola informácia Anatolia Viktorova, ruského veľvyslanca v Izraeli, ktorý miestnemu Desiatemu televíznemu kanálu potvrdil, že na hranici s Izraelom budú na „opačnej“ strane iba príslušníci pravidelnej sýrskej armády, a teda všetky zahraničné vojenské formácie sa z oblasti stiahnu. Ide o jeden z hlavných bodov, ktorého plnenie Tel Aviv vyžadoval v obave, že dianie na severe by mohlo ohroziť národnú bezpečnosť židovského štátu. Práve o tom rokoval niekoľkokrát v Moskve izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

„Garantovanie bezpečnosti izraelského štátu nie je pre ruskú zahraničnú politiku prázdnou frázou,“ dodal ruský veľvyslanec v Tel Avive. Zároveň sa vyjadril za úplné dodržiavanie dohody o oddelení vojenských síl z roku 1974, ktorá delegovala mandát mierovým silám OSN v tzv. demilitarizovaných zónach na spoločnej hranici Izraela so Sýriou.

Rusko však nepristúpilo na všetky izraelské požiadavky. Napríklad v prípade prítomnosti Iránu v Sýrii.

„Žiadosť Jeruzalema o stiahnutie iránskych ozbrojených síl zo Sýrie je nereálna,“ povedal jasne aj ruský veľvyslanec v Izraeli Viktorov. Na konkrétnu otázku, či Moskva môže ovplyvniť Teherán s cieľom stiahnuť sa zo Sýrie, reagoval rázne záporne.

Utečenci dôverujú Asadovi

Zatiaľ čo sa v Soči rokovalo o budúcnosti na izraelsko-sýrskej hranici, o niečo ďalej, tentoraz na libanonsko-izraelskej „čiare“, je už niekoľko dní veľmi rušno. Postarali sa o to stovky sýrskych utečencov, ktorí sa vracajú do vlasti. Dôverujú bezpečnostným garanciám prezidenta Bašára Asada a zobrali vážne jeho opakovanú výzvu na návrat. Podľa ruského Strediska pre príjem a umiestnenie utečencov sa z Libanonu len za posledné dva týždne vrátilo do vlasti viac ako 3 000 sýrskych utečencov.

Opozícia odovzdáva zbrane

Ozbrojená sýrska opozícia aj v utorok pokračovala na juhu Sýrie, na hranici s Izraelom v provincii Kunejtra, v odovzdávaní svojej ťažkej vojenskej techniky príslušníkom pravidelnej sýrskej armády, ako aj ruským vojakom. Ide hlavne o tanky, húfnice a mínomety. Podľa agentúry SANA odovzdávajú aj muníciu zahraničnej výroby, ale aj vyrobenú „na kolene“. Väčšina príslušníkov opozície zároveň súhlasila, že bude bojovať proti teroristom v radoch pravidelnej sýrskej armády.

Radikálov sťahuje Izrael aj do USA

„Izrael pomohol vyviesť z Golanských výšin časť ozbrojených sýrskych teroristov a následne im umožnil odcestovať do zahraničia vrátane USA,“ potvrdil doteraz špekulácie stály sýrsky predstaviteľ v OSN Bašár Džafarí citovaný agentúrou RIA Novosti. Ide o ozbrojencov, ktorí odmietli dohodnúť sa s víťaznými sýrskymi vládnymi jednotkami. Dôvodom bola hlavne účasť teroristov na krvavých masakroch proti stúpencom Damasku. Navyše mnohí z nich ako žoldnieri pochádzali z rôznych krajín Blízkeho a Stredného východu, ale aj z Európy.

Veľvyslanec Džafarí zároveň informoval, že USA odmietli opakovanú žiadosť Damasku stiahnuť svojich vojakov zo sýrskeho územia. Ako je známe, Američania, na rozdiel od ruského vojenského kontingentu, ktorý je v krajine na základe oficiálneho pozvania prezidenta Bašára Asada, sú bez potrebného mandátu, a teda protiprávne na území zvrchovanej Sýrie.