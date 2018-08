V Španielsku a Portugalsku môže byť až 48 stupňov Celzia

Španielsky meteorologický ústav vydal varovanie pred extrémne vysokými teplotami v dôsledku prúdenia horúceho vzduchu z afrického kontinentu. Už dnes teplomery na mnohých miestach Španielska podľa meteorológov ukážu cez 40 stupňov Celzia. Britská tlač pritom varuje turistov, že v nasledujúcich dňoch by sa teploty v Španielsku a Portugalsku mohli dostať až na 48 stupňov Celzia, čo je historický európsky teplotný rekord.

Vysoký stupeň pohotovosti dnes kvôli vlne horúčavy platí v ôsmich provinciách v juhošpanielskej Andalúzii a v okolí metropoly Madridu. Nižší stupeň pohotovosti je v ďalších dvoch desiatkach španielskych provincií.

Úrady nabádajú občanov, aby nevychádzali von v hodinách, kedy je slnečné žiarenie najintenzívnejšie, aby dostatočne pili vodu a snažili sa v domoch a automobiloch udržiavať čo najväčší chlad.

Medzi štvrtkom a sobotou by sa teploty na niektorých miestach Španielska a Portugalska mohli podľa britského denníka The Sun vyšplhať až na 48 stupňov Celzia. To je európsky teplotný rekord, ktorý bol zaznamenaný v roku 1977 v Aténach. V Španielsku bola doteraz najvyššia nameraná teplota 47,3 stupňa a v Portugalsku 47,4 stupňa Celzia.

V Portugalsku je kvôli mimoriadne horúcemu a suchému počasiu pripravených takmer 11 000 hasičov, ktorí s pomocou 56 lietadiel môžu zasiahnuť v prípade lesných požiarov.