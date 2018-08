Loď s migrantmi zakotvila po týždňoch čakania v tuniskom Zarzise

Migranti po príchode do tuniského prístavu Zarzis.

Migranti po príchode do tuniského prístavu Zarzis. Autor: Reuters , STRINGER

Do prístavu v Tunisku vplávala loď so 40 migrantmi na palube, ktorá viac ako dva týždne čakala v tejto časti Stredozemného mora na povolenie na vstup do niektorého z prístavov. S odvolaním sa na vyjadrenie predstaviteľa tuniského Červeného polmesiaca o tom informovala agentúra DPA.