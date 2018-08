Na Madura mali spáchať atentát, hasiči hovoria o výbuchu plynovej fľaše

Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v sobotu večer miestneho času (v noci na nedeľu SELČ) stal terčom neúspešného pokusu o atentát. Podľa agentúry Reuters to uviedol venezuelský minister informácií Jorge Rodríguez.

Blízko miesta, kde Maduro prednášal prejav, explodovali výbušné zariadenia. Prezident aj ďalší členovia vlády vyviazli z incidentu bez ujmy. Zranenia utrpelo sedem členov Národnej gardy. Prezident Maduro mal príhovor v metropole Caracase pri príležitosti osláv 81. výročia vzniku Národnej gardy. Súčasťou ceremónie bola aj vojenská prehliadka.

Maduro v jednom okamihu prerušil svoju reč, prenášanú naživo televíziou. Tesne predtým sa ozvala mohutná rana. Na televíznych záberoch potom bolo vidieť, ako vojaci aj prizerajúci ľudia utekajú v panike z miesta preč. Potom televízia prenos ukončila.

Podľa ministra informácií niesli výbušniny zariadenia podobné dronom. Cieľom útoku bol vraj prezident. Agentúra AP však napísala, že niekoľko hasičov na mieste vládne verziu udalostí spochybnilo. Podľa nich iba vybuchla plynová fľaša v jednom z blízkych bytov. Z okna budovy následne vychádzal dym.

Maduro z útoku obvinil krajne pravicové sily v krajine. Zodpovednosť podľa neho nesie aj prezident susednej Kolumbie Juan Manuel Santos, ktorý je jedným z najhlasnejších kritikov Madura. Niektorí ľudia, ktorí útok naplánovali a financovali, žijú na Floride, dodal venezuelský vodca s tým, že očakáva v tomto smere spoluprácu šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Niekoľko strojcov útoku už bolo dolapených, konštatoval takisto Maduro bez ďalšieho spresnenia.

Venezuelská vláda opakovane obviňuje opozičných aktivistov, že pripravujú útoky na Madura s cieľom ho zvrhnúť. Autoritársky vodca Maduro znovu zvíťazil v nedávnych prezidentských voľbách, ktoré bojkotovala veľká časť opozície a ktoré ako nedemokratické kritizovala mnohé krajiny regiónu, USA aj Európska únia.

Venezuela už viac ako tri roky zápasí s hlbokou ekonomickou krízou, spôsobenou socialistickou hospodárskou politikou Madurovej vlády a prepadom svetových cien ropy. Mnohí vkladali nádeje na zmenu režimu vo Venezuele do minuloročných masových demonštrácií, ktoré vypukli koncom marca. Venezuelčania vtedy skoro denne vychádzali do ulíc protestovať proti autoritárskej vláde, vydržali to viac ako štyri mesiace.