Skúsi po Trumpovi nastúpiť Ivanka?

To všetko bude musieť teraz Ivanka Trumpová (36) zvažovať. Dcéra republikánskeho amerického prezidenta koncom júla oznámila, že končí s módnym biznisom, v ktorom svoje meno používala ako značku.

Trumpová podnikanie označila za úspech, ktorý nikto nemohol predpovedať. Vo vyhlásení však uviedla, že sa chce zaoberať inými vecami. "Po 17 mesiacoch vo Washington neviem, či, alebo kedy sa vrátim do biznisu, ale viem, že v dohľadnej budúcnosti sa chcem sústrediť na prácu, ktorú robím tu vo Washingtone,“ oznámila verejnosti dcéra vládcu Bieleho domu. Podľa nej je rozhodnutie férové k jej tímu a partnerom.

Funguje to?

Čo teda bude Trumpová robiť vo Washingtone? Je prvá dcéra a poradkyňa prezidenta bez platu. Okrem Ivanky asi neexistuje človek, o ktorom by sa Trump vyjadroval s takým rešpektom. "Má svojich stúpencov a špekuluje sa, že by sa mohla zaujímať o nejakú politickú kandidatúru. Alebo možno by chcela byť veľvyslankyňou či získať iný prestížny post vo vláde,“ pripomenul pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.

Ivanka otcovi robila garde na stretnutí krajín G20 v Hamburgu minulý rok a zastupovala ho aj na návšteve Indie. V Bielom dome pracuje jej manžel Jared, ktorý dokonca dostal na starosti riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Podľa politológa Cala Jillsona z Južnej metodistickej univerzity v Dallase je však pôsobenie mladého páru prinajlepšom rozpačité. "Ivanka Trumpová a jej manžel Jared Kusher sú do veľkej miery diletanti, ktorí majú malý vplyv na vládu. Prvá dcéra tvrdí, že sa sústredí na ženy a rodinné záležitosti, ale takéto vyhlásenia sú terčom pravidelných posmeškov v zábavných šou a na internete,“ reagoval pre Pravdu Jillson.

"Pozrime sa na minulosť Donalda Trumpa. Do prezidentovho tímu tiež práve za zástupcu šéfa štábu Bieleho domu prišiel Bill Shine, ktorý musel odísť z televízie Fox News za to, ako riešil prípady sexuálneho obťažovania. Nesvedčí to o tom, že by ženy a rodina boli priorita,“ pripomenul politológ.

Trump momentálne rieši nahrávku jeho bývalého právnika Michaela Cohena. Z nej, zdá sa, vyplýva, že chcel zaplatiť modelke z Playboya Karen McDougalovej za to, aby mlčala o afére s ním. Podobný prípad sa už prevalil skôr s pornohviezdou Stormy Daniels. Trumpa tiež žalujú viaceré ženy za sexuálne obťažovanie, dokonca znásilnenie.

Ivanka svojho otca vždy obhajovala. "V Bielom dome sa však nezaoberá riešením skutočných problémov. Zdá sa, že otec si na nej testuje návrhy a ona mu radí, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam a sústrediť sa na prácu. Funguje to?“ pýta sa s nádychom irónie Jillson, narážajúc na nekonečnú sériu škandálov týkajúcich sa pôsobenia Trumpa v Oválnej pracovni.

Aféry však neobchádzajú ani Ivanku a Jareda. Neustále sa vynárajú etické pochybnosti, či by vôbec mali byť v Bielom dome. Prezidentov zať mesiace nemohol dostať úplnú bezpečnostnú previerku. Už ju má, ale podľa denníka Washington Post stále nezískal prístup k najcitlivejším údajom. Objavili sa informácie, že sa rôzne vlády cez Jareda chceli dostať k Trumpovi. Kushner viac ráz musel dopĺňať do žiadosti o previerku opis stretnutí so zahraničnými predstaviteľmi. Aj Ivanka vo Washingtone rýchlo pochopila, že svet otcovej reality šou a svet politiky sa líšia.

Jedným z dôvodov konca jej biznisu je s veľkou pravdepodobnosťou jednoduchý fakt, že je Trumpová. Viaceré obchodné domy prestali predávať jej výrobky, lebo nešli na odbyt. "Je to jasný úspech. Verím, že Ivanka zatvára firmu, aby sa vyhla poníženiu, keď by o jej značku prestali javiť záujem ďalšie veľké obchodné siete,“ uviedla pre NBC News Shannon Coulterová, ktorá začala kampaň na bojkot výrobkov s logom Trump.

Veľa sa tiež hovorí o pekinskej stope. Čína sa asi najprv snažila cez povolenia pre Ivankin biznis v krajine ovplyvniť Trumpove obchodné rozhodnutia. "Teraz počúvame, že vláda v Pekingu americkému prezidentovi neoficiálne odkázala, že zničí podnikanie jeho dcéry, ak na čínske tovary uvalí ďalšie clá,“ uviedol Schmidt

"Ivanka a Jared by mohli čeliť značným odhaleniam, čo sa týka konfliktu záujmov, ak by na jeseň vo voľbách demokrati prevzali Snemovňu reprezentantov či Senát, alebo aj obe komory Kongresu. Uzavretie firmy môže byť krízový manažment na základe rady od právnikov,“ myslí si odborník na americkú politiku.

Ivanka verzus Chelsea

V každom prípade však Ivanka zostane vo svetle reflektorov. Objavujú sa aj divoké špekulácie, že by mohla byť viceprezidentkou otca v boji o Biely dom v roku 2020 a v roku 2024 by kandidovala sama. "Trumpizmus“ by v očiach voličov mala poľudštiť. Veď pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu do Ivanky vkladalo nádej mnoho liberálov, že bude korigovať najhoršie nápady otca.

"Mnoho ľudí si vytvorilo nerealistické očakávania voči mne. Ak som nedokázala svojho otca zmeniť na liberála, v ich očiach som zlyhala,“ povedal vlani Ivanka Trumpová pre denník Financial Times.

"Nie je vážny tvorca politiky,“ myslí si o prvej dcére John Pitney, politológ z Claremont McKenna College v Kalifornii. "Vo svojich prejavoch hovorí o podnikaní a zlepšení postavenia žien, ale nič nesvedčí o tom, že by niečo vedela o legislatíve, ktorá s tým súvisí. V biznise v podstate len predávala otcovo meno. Mala by problém, keby sa uchádzala o volenú funkciu. Veľa otcových stúpencov si o nej myslí, že je príliš liberálna. A kritici súčasného prezidenta by jednoznačne boli proti komukoľvek z Trumpovej rodiny,“ vysvetlil pre Pravdu Pitney.

"Neustále sa spomínajú politické ambície všetkých troch najstarších Trumpových detí. Príslušníci akejkoľvek prezidentskej rodiny sa v takýchto špekuláciách objavovali vždy. Určite sa hovorí, že o volený úrad by sa raz mohla uchádzať Chelsea Clintonová,“ reagovala pre Pravdu profesorka politológie Lori Coxová-Hanová z Chapmanovej univerzity v Kalifornii. "Ktorýkoľvek člen Trumpovej rodiny by si so sebou niesol bremeno, ktoré predstavuje momentálny šéf Bieleho domu, teda vnímanie toho, ako rozdeľuje politickú scénu,“ upozornila odborníčka.

Amerika sa tak asi nedočká prezidentského súboja Ivanka Trumpová verzus Chelsea Clintonová (38). Bolo by to pokračovanie vojny o Biely dom z roku 2016. A Donald Trump stále opakuje, ako porazil Hillary Clintonovú.

V hypotetickom súboji Ivanka proti Chelsea by však teraz na tom bola lepšie dcéra demokratov. Podľa júnového prieskumu internetového magazínu Daily Beast a spoločnosti Ipsos vníma 50 percent Američanov Clintonovú pozitívne. Pri Trumpovej je to 43 percent.