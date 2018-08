Trump priznal, že jeho syn sa stretol s Ruskou, chcel informácie o Clintonovej

Americký prezident Donald Trump priznal, že jeho syn sa v júni 2016 v New Yorku stretol s ruskou právničkou blízkou Kremľu Natalijou Veselnickou preto, aby získal informácie o jeho súperke vo voľbách Hillary Clintonovej.

Téma stretnutia je kľúčová pre vyšetrovanie ruského vplyvu na americké prezidentské voľby, v ktorých v roku 2016 Trump nad Clintonovou zvíťazil.

„Cieľom stretnutia bolo získať informácie o súperovi, bolo to úplne legálne, v politike je to bežná prax. Nikam to však neviedlo,“ napísal šéf Bieleho domu v nedeľu na twitteri s tým, že o stretnutí svojho syna s ruskou advokátkou vopred nevedel.

Ide o zatiaľ najotvorenejšie vyjadrenie prezidenta k téme schôdzky, napísala agentúra Reuters.

O čo na schôdzke išlo?

Trumpov tím poskytol v minulosti o schôdzke rozporuplné tvrdenia. Keď denník The New York Times prvýkrát v júli 2017 informáciu o stretnutí zverejnil, Trump junior vo vyhlásení uviedol, že témou rokovania s Veselnickou bol zrušený program adopcie ruských detí americkými občanmi. Vyhlásenie Trumpovi mladšiemu vtedy nadiktoval jeho otec.

Prezidentov syn však následne pripustil, že na schôdzku s Veselnickou pristúpil po prísľube kompromitujúcich informácií na Trumpovu demokratickú protikandidátku vo voľbách.

Ruský lobista

Stretnutia v newyorskej Trump Tower sa tiež zúčastnil prezidentov zať Jared Kushner a vtedajší šéf Trumpovej volebnej kampane Paul Manafort. Z ruskej strany bol okrem iného prítomný lobista Rinat Achmetšin, bývalý armádny dôstojník pôsobiaci údajne kedysi v sovietskej špionáži.

Možný ruský vplyv na posledné americké prezidentské voľby preveruje tím zvláštneho vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera. Rusko opakovane poprelo obvinenia zo zasahovania do volieb v novembri 2016 a Trump vyšetrovanie vedené Muellerom označuje za hon na čarodejnice.