Rakúsko v opakovanom procese Maročana oslobodilo, prokurátor to napadne

Pre pochybnosti o členstve 28-ročného obžalovaného Maročana v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) ho v pondelok krajinský súd v rakúskom Salzburgu oslobodil spod žaloby. Prokurátor však už oznámil, že tento verdikt súdu napadne.

Informáciu priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.

Obžalovaného Abida T. ešte vlani v októbri rovnaký súd poslal na šesť rokov za mreže. Najvyšší rakúsky súd však rozsudok v apríli v plnom rozsahu zrušil a nariadil opakovanie súdneho konania so zdôvodnením, že v prvom procese neboli zohľadnené – z hľadiska obžalovaného poľahčujúce – výpovede.

Rakúska justícia pôvodne uznala za preukázané, že obžalovaný podporoval spoločne s komplicmi dvoch členov IS, a to logisticky i psychologicky. Zoznámil sa s nimi v ubytovni v Salzburgu a išlo pravdepodobne o komplicov aktérov teroristických útokov z Paríža. Rakúsko oboch vydalo na trestné stíhanie do Francúzska.

Abid T. už v prvom procese tvrdil, že je nevinný.