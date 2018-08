Reformy v Saudskej Arábii: Odtiaľ potiaľ

Koniec postupným reformám v Saudskej Arábii? Len niekoľko týždňov po tom, čo si ženy v ultrakonzervatívnom kráľovstve mohli sadnúť za volant, Rijád dáva najavo, že do ďalšieho uvoľňovania režimu sa nehrnie.

V Saudskej Arábii zatknutá Samar Badávíová, ktorá vedie kampaň za ukončenie mužského poručníckeho systému v krajine, na snímke z marca 2012 spolu s bývalými americkými prvými dámami Michelle Obamovou a Hillary Clintonovou pri preberaní ceny za odvahu. Autor: Reuters, Gary Cameron

Keď Kanada vyzvala Rijád na okamžité prepustenie dvoch nedávno uväznených aktivistiek za práva žien, Saudská Arábia sa rozhodla vyhostiť kanadského veľvyslanca, povolať z Kanady svojho, zmraziť nové obchodné a investičné transakcie s Kanadou aj študentské výmenné programy.

„Saudskoarabské kráľovstvo nebude akceptovať zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí alebo zavedenie diktátu inej krajiny,“ zdôvodnilo rozhodnutie Rijádu tamojšie ministerstvo zahraničných vecí na twitteri. Kanada vo svojej odpovedi požiadala o vyjasnenie a zopakovala, že sa vždy postaví za ochranu ľudských práv vrátane práv žien a práva na slobodu vyjadrovania po celom svete.

Rozhodnutie Rijádu prišlo krátko po tom, čo Ottawa reagovala na zatknutie ďalších dvoch známych aktivistiek. Jednou z nich je Samar Badávíová, sestra blogera Raifa Badávího, ktorý bol v roku 2012 odsúdený za kritiku režimu a duchovných na desať rokov väzenia a tisíc rán bičom. Jeho manželka a tri deti žijú v Kanade, kde nedávno dostali občianstvo.

Bude to mať vplyv na obchodnú výmenu medzi Kanadou a Saudskou Arábiou. Hassan Yari, profesor medzinárodných vzťahov

Samar Badávíová patrí k ženám, ktoré viedli kampaň za právo šoférovať a za ukončenie mužského poručníckeho systému v krajine. Ten pre ženy v Saudskej Arábii znamená, že napríklad aj na vycestovanie do cudziny potrebujú súhlas mužského poručníka – väčšinou manžela, otca, brata alebo iného príbuzného. V reakcii na jej zatknutie vyjadrila Kanada vážne znepokojenie a vyzvala na „okamžité prepustenie“ zatknutých a všetkých ďalších aktivistov za ľudské práva.

Organizácie na ochranu ľudských práv odhadujú, že napriek reformám je v Saudskej Arábii väznených niekoľko desiatok ľudskoprávnych a občianskych aktivistov vrátane aktivistiek za práva žien. „To, čo sa stalo, je jasným znakom, že Saudská Arábia je odhodlaná odmietať a ignorovať akékoľvek úsilie o zlepšenie a riešenie ľudskoprávnych problémov v krajine,“ komentoval rozhodnutie Rijádu Alex Neve, šéf kanadskej pobočky Amnesty International.

Podľa Omara Allama, poradcu firiem investujúcich v Saudskej Arábii, sú Saudskoarabi citliví na to, čo považujú za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Ako povedal pre kanadský portál Global and Mail, napätie v saudskoarabsko-kanadských vzťahoch trvá už dlhšie pre verejnú debatu o miliardovom obchode s armádnou technikou, ktorú Kanada predáva Saudskej Arábii, ale aj pre prípad Badávíovcov.

Vláda kanadského premiéra Justina Trudeaua už dlhšie čelí kritike pre vydanie povolenia na export vojenských vozidiel do Saudskej Arábie. Kritika tohto obchodu zo strany ľudskoprávnych organizácií Rijád podráždila. „Bude to mať vplyv na obchodnú výmenu medzi Kanadou a Saudskou Arábiou,“ povedal o rozhodnutí Rijádu pre televíziu Al-Jazeera Hassan Yari, profesor medzinárodných vzťahov na univerzite v Ománe.

Allam zas pre kanadský portál upozornil, že podobný diplomatický spor so Saudskou Arábiou malo v roku 2015 aj Švédsko. Saudská Arábia vtedy stiahla svojho veľvyslanca zo Štokholmu a Švédsko zrušilo dohodu s Rijádom v oblasti obrany. Stalo sa tak po tom, čo Rijád zabránil šéfke švédskej diplomacie Margot Wallstromovej hovoriť o ľudských právach na summite arabských lídrov. Aj Walstromová otvorene kritizovala odsúdenie Badávího a trest bičovaním označila za „stredoveký“.