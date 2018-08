Pokus o vraždu. Holanďanom, ktorí brutálne zbili čašníka v Prahe, hrozí 18 rokov väzenia

Polícia oboch mužov najprv obvinila z ťažkého ublíženia na zdraví s výrazne nižšou trestnou sadzbou – od 5 do 12 rokov. Všetko však podľa informácií denníka Právo zmenili znalecké posudky súdnych lekárov, podľa ktorých bola intenzita útoku značná a život ohrozujúca, a nemenej dôležitá je aj závažnosť zranenia čašníka vrátane možných smrteľných následkov.

Skupinu siedmich turistov z Holandska, ktorí boli 21. apríla pri čine, zadržala polícia dva dni po útoku. Podľa servera Lidovky.cz sú niektorí marockého a iránskeho pôvodu.

Dvoch Holanďanov policajti neskôr prepustili, pretože sa na útoku nepodieľali a skôr sa snažili správaniu ostatných zabrániť. Ďalších troch cudzincov súd potrestal v zrýchlenom konaní podmienkami a vyhostil ich z Česka, ktoré hneď nato opustili.

Dvaja hlavní páchatelia však skončili 23. apríla v ruzynskej väzobnej väznici, kde sú doteraz. Jeden z nich (28) sa v polovici júla za svoje činy aj za hanbu, ktorú podľa svojich slov spôsobil, ospravedlnil v liste adresovanom všetkým Holanďanom. Napísal ho vo väzbe a text zverejnil holandský denník Algemeen Dagblad.

„Je ťažké opísať, ako veľmi je mi to ľúto a ako sa hanbím za to, že som niekoho vlastnými rukami zranil. Nehovoriac o tom, koľko ľudí sa muselo na to nezmyselné násilie pozerať,“ napísal obvinený, ktorý prisľúbil zaplatiť určité odškodné príbuzným zraneného čašníka.