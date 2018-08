Medvedev varoval pred vstupom Gruzínska do NATO

Ruský premiér Dmitrij Medvedev dnes pri príležitosti desiateho výročia krátkej vojny s Gruzínskom o odštiepenú provinciu Južné Osetsko varoval pred "potenciálnym strašným konfliktom" v prípade, ak by Gruzínsko bolo prijaté do Severoatlantickej aliancie.

Počas augustovej vojny v roku 2008 bol Medvedev ruským prezidentom a po skončení bojov rozhodol o ruskom uznaní nezávislosti Južného Osetska a ďalšej separatistickej gruzínskej provincie, Abcházska.

„To (prijatie Gruzínska do NATO aj bez Abcházska a Južného Osetska) by nepochybne mohlo viesť k potenciálnemu konfliktu, pretože pre nás sú Abcházsko a Južné Osetsko samostatné štáty, s ktorými máme priateľské vzťahy, ale aj štáty, v ktorých sa nachádzajú naše vojenské základne. Pokiaľ na ne iná krajina hľadí ako na svoje územie, môže to viesť k veľmi vážnym dôsledkom,“ povedal Medvedev denníku Kommersant.

„Dúfam, že vedenie NATO predsa len pochopí, že v tomto smere nemá nič podnikať,“ povedal ruský premiér a varoval, že Rusko rozširovanie aliancie chápe ako svoje „absolútne ohrozenia“.

Snaha prijať Gruzínsko do NATO je podľa Medvedeva „úplne nezodpovedné“ a ide o „ohrozenie mieru“, pretože Gruzínsko hľadí na „isté územie, z ruského hľadiska na štáty, ako na svoje“.

Prijatie krajiny s nevyriešenými územnými spormi do aliancie by mohlo „vyprovokovať strašný konflikt“, preto nedokáže pochopiť, načo by to bolo dobré. Rovnako by do NATO mohlo byť prijaté Kosovo alebo medzinárodne neuznaná Severocyperská turecká republika.

Medvedev tiež uviedol, že Rusko nemôže pristupovať ľahostajne k skutočnosti, že NATO na rozdiel od Varšavskej zmluvy naďalej existuje, rozširuje sa a snaží sa zapojiť do aliancie čoraz viac krajín.

„Štáty NATO, nech hovoria naši kolegovia z aliancie čokoľvek, hľadia na Rusko ako na potenciálneho protivníka. Je úplne zjavné, že ich vojenské možnosti, vrátane jadrovej triády, mieria na Ruskú federáciu. Žiaľ, je to fakt,“ povedal ruský premiér.

"A keď sa začína prstenec okolo našej krajiny zvierať a množstvo krajín v NATO sa stále zväčšuje a zväčšuje, nemôže nás to neznepokojovať, pretože v tomto prípade ide nielen o strategické jadrové sily, ale aj o taktické jadrové zbrane, ktoré pri priblížení k ruským hraniciam dostávajú strategické kvality, ako aj o nejadrové prostriedky, ktoré sú v súčasnosti vzhľadom k vysokej presnosti schopné spôsobiť ohromné ​​škody, "vysvetlil šéf vlády.