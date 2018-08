Gruzínci spomínajú na krátku vojnu s Ruskom, prezident viní Kremeľ z agresie a okupácie

Rusko ich nezávislosť uznalo po päťdňovej vojne s Gruzínskom, ktorá vypukla práve pred desiatimi rokmi.

Margvelašvili pri prijatí podpredsedu ukrajinskej vlády a ministrov zahraničia Litvy, Lotyšska a Poľska vyhlásil, že „okupácia“ začala nie v auguste 2008, ale oveľa skôr, v rokoch 1991 a 1992, kedy „Rusko za pomoci hybridnej vojny odtrhlo od ústrednej vlády Gruzínska dvaja jej regióny.“

„Nesmieme sa báť nazývať veci pravými menami – to, čo robilo a robí Rusko proti zvrchovanému štátu, je vojna medzi Ruskom a Gruzínskom, je to agresia, je to okupácia a je to popretie všetkých medzinárodných noriem,“ citovala gruzínskeho prezidenta agentúra Interfax.

Spoločné vyhlásenie

„Ani jedna krajina nemôže za pomoci sily meniť hranice inej krajiny. Každé takéto konanie sa musí posudzovať ako porušenie medzinárodného práva a medzinárodných hodnôt,“ zareagoval šéf poľskej diplomacie Jacek Czaputowicz.

Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Poľsko v spoločnom vyhlásení k desiatemu výročiu „ruskej vojenskej agresie proti Gruzínsku“ potvrdili podporu gruzínskej zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti.

Zdôraznili tiež, že „doby obmedzenej zvrchovanosti v Európe“ sa pominuli a že každá krajina, vrátane Gruzínska, má právo slobodne rozhodovať o svojej zahraničnej politike a spojenectvách.

Medvedev varuje

Vyčítali tiež Rusku, že neplní svoje záväzky z dohody o prímerí z 12. augusta 2008 a de facto okupuje Abcházsko a Južné Osetsko.

Rusko opakovane varuje pred prípadným prijatím Gruzínska a Ukrajiny do NATO. Ruský premiér Dmitrij Medvedev v rozhovore v tejto súvislosti varoval pred „potenciálne strašným konfliktom“, pretože Rusko vníma rozširovanie NATO ako svoje ohrozenie.

Ruská verzia je iná

Podľa ruskej verzie udalostí sa Gruzínsko v noci na 8. augusta 2008 pokúsilo ovládnuť Južné Osetsko silou, čomu predchádzalo ostreľovanie Cchinvali z diel a raketometov; preto vraj bolo Rusko nútené – na ochranu svojich občanov a vojakov z mierových síl – vojensky zasiahnuť, aby Gruzínsku donútilo k mieru.

Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe poznamenala, že presun síl ruskej 58. armády zo Severného do Južného Osetska sa začal ešte v noci na 8. augusta. V bojoch bolo podľa údajov 64 ruských vojakov zabitých a 283 zranených (podľa inej verzie 48 mŕtvych a 162 zranených). O život prišlo tiež 162 obyvateľov Južného Osetska a 255 bolo zranených. Gruzínsko oficiálne priznalo 179 zabitých a nezvestných vojakov a tiež 1964 zranených.