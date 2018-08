Ukrajina zvažuje zrušenie železničného spojenia s Ruskom

Blokáda by sa podľa Omeljana týkala len osobnej dopravy, pretože preprava nákladov je významným zdrojom príjmov do ukrajinskej štátnej pokladnice. Zablokovanie nákladnej železničnej dopravy by tiež mohlo viesť ku konfliktu so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), uviedol minister.

Železničné spojenie medzi Ukrajinou a Ruskom zaisťuje takmer výhradne ukrajinská štátna železnica Ukrzaliznycja. Súpravy sa vypravujú z Kyjeva, Ľvova a Chmelnyckého. Ruská štátna železnice využíva ukrajinskú železničnú sieť len pre tranzit na trase z Moskvy do moldavského Kišiňova.

Splnomocnenec ukrajinského prezidenta Petra Porošenka pre Krym Izet Hdanov v utorok podľa Interfaxu navrhol, aby Ukrajina prerušila tiež autobusové spojenie s Ruskom. „Zastavenie železničnej dopravy je jednoznačne správne, ale rovnako tak je treba bezodkladne zastaviť aj dopravu autobusovú,“ napísal Hdanov na facebooku.