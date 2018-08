BMW zvoláva 324-tisíc vozidiel kvôli hrozbe požiaru

Podľa nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung spôsobila porucha v systéme recirkulácie výfukových plynov pri naftových vozidlách BMW v Južnej Kórei viac ako 30 požiarov motora. Denník upozorňuje, že zatiaľ nie je jasné, prečo k sérii požiarov došlo práve v Južnej Kórei. O počte požiarov v Európe firma podľa denníka žiadne informácie neposkytla.

Zvolávanie sa týka modelov so štvorvalcovým naftovým motorom, vyrobených v období od apríla 2015 do septembra 2016 a s šesťvalcovým naftovým motorom, vyrobených v období od júla 2012 do júna 2015, uviedla DPA.