Juhokórejci zrejme klamali o nájdenom ruskom zlate z krížnika Dmitrij Donskoj

Týmto plavidlom by mal byť ruský pancierový krížnik Dmitrij Donskoj, ktorý sa potopil v roku 1905 a kolujú zvesti, že na ňom bolo zlato v hodnote miliárd dolárov. Ovšem medzitým sa objavili pochybnosti, či nejde o podvod, ktorým sa Shinil Group snažila nalákať investorov, informoval spravodajský server.

Lovci pokladov pátrajú po krížniku Dmitrij Donskoj po celé desaťročia a správa o tom, že bol jeho vrak objavený, sa v júli dostala do novinových titulkov. Spoločnosť Shinil zverejnila záznamy, na ktorých podľa nej našli trosky vraku neďaleko ostrova Ullungdo medzi Južnou Kóreou a Japonskom.

Krížnik potopila sama jeho posádka, ktorá do lodi prerazila diery po japonskom víťazstve v bitke pri Cušime, čo bol kľúčový okamih rusko-japonskej vojny.

Je za všetkým kryptomena?

Od tej doby pretrvávali zvesti o tom, že loď prevážala 200 ton zlata ruskej tichomorskej flotily určených na platenie posádkam a poplatky za kotvenie. Ak by to bola pravda, dnes by toto zlato malo hodnotu miliárd dolárov.

Experti však pochybujú, že by Rusko naložilo toľko zlata na jedinú loď, keď by bolo oveľa bezpečnejšie tak cenný náklad poslať po železnici do východoruského mesta Vladivostok.

Aj preto sa čoskoro po oznámení nálezu vraku lode objavili podozrenie, že by mohlo ísť o podvod. Firma čelí obvineniu, že sa snaží umelo zvýšiť hodnotu svojich akcií, alebo nalákať investorov, aby nakupovali kryptomenu vydávanú singapurskou spoločnosťou, ktorá sa tiež volá Shinil Group.

Šéfovi firmy Čche Jong-sokovi polícia zakázala opustiť Južnú Kóreu. Čche tvrdí, že medzi juhokórejskou a singapurskou firmou rovnakého mena neexistuje žiadne spojenie – hoci ich zakladatelia sú súrodenci.