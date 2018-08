Johnson prirovnal ženy v burkách ku schránkam a lupičom, ospravedlnenie odmieta

Roztržka v konzervatívnej strane dnes plní titulné stránky britských novín. Na jej začiatku bol pondelnajší komentár Johnsona pre denník The Daily Telegraph, v ktorom paradoxne vyjadroval nesúhlas so zákazom zahaľovania tváre na verejnosti, aký nedávno zaviedlo Dánsko. Bývalý šéf diplomacie ale zároveň napísal, že moslimky v burkách vyzerajú ako bankoví lupiči. Tiež je podľa neho „absolútne smiešne, že niekto chodí po ulici a dobrovoľne pritom vyzerá ako poštová schránka“.

Mayová sa následne postavila na stranu niektorých straníckych kolegov, ktorí volali po ospravedlnení. To žiada tiež predseda konzervatívcov Brandon Lewis. Člen hornej komory parlamentu Lord Sheikh potom navrhol, aby bol Johnson zbavený funkcie predsedu poslaneckého klubu. Johnson podľa The Daily Telegraph označil postup svojich kritikov za komický a obvinil ich zo snahy zabrániť legitímnej debate.

„Keď hovoríte o téme, ako je táto, potom mám za to, že hovoriť o ľuďoch, že vyzerajú ako poštové schránky, ničomu nepomáha,“ povedal BBC minister kultúry Jeremy Wright. Mayová v utorok zdôraznila, že ženy v Británii by mali mať vo výbere oblečenia voľnosť. „Som presvedčená, že žena by to právo mala mať. (…) A som presvedčená, že my všetci, keď o tých veciach hovoríme, by sme mali svoje slová voliť veľmi obozretne,“ uviedla premiérka.

Ako poukázal denník, nejde zďaleka o prvý prípad, keď Boris Johnson čelí výzvam, aby sa ospravedlnil za niektorý svoj výrok. Mnohí ale vidia za najnovším prípadom snahu bývalého londýnskeho starostu pritiahnuť na seba pozornosť a posilniť tak šance na postup do čela konzervatívnej strany. „Pre pána Johnsona je dôležité zostať v centre diania. Niektorí konzervatívci ho berú ako uchádzača o predsedníctvo – obzvlášť po jeho odstúpení, pri ktorom kritizoval premiérkin plán pre brexit,“ komentovala udalosti politická spravodajkyňa BBC.