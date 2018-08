Teherán sa vysmieva Trumpovi

V tejto súvislosti pripomenul, že americký líder „nie prvýkrát podnecuje vojnu, vyhlasujúc, že vedie vojnu v mene mieru na celom svete“. Iránsky diplomat tak reagoval na prvý z dvoch balíkov amerických sankcií proti Teheránu, ktoré začali platiť v utorok ráno o 6.00. Pričom Trump zároveň „upozornil“ svet, že každý, kto bude pokračovať v obchode s Iránom, nebude môcť robiť to isté s USA.

Nepomohlo ani prehováranie Bruselu

„Európania sú rozčarovaní a plní pocitu bezmocnosti,“ konštatovali aj nemecké noviny Handelsblatt. A to všetko po mesiacoch úsilia Bruselu prehovoriť amerických partnerov neprerušiť obchodovanie s Iránom. V snahe nájsť kompromis nepomohli Európanom ani viaceré návrhy, a tak pokračuje americký kontroverzný kurz, ktorý sa začal jednostranným vypovedaním dohody o iránskom jadrovom programe. Pritom nielen európski lídri opakovane tvrdia, že ide o veľmi efektívnu a obojstranne výhodnú dohodu, ktorá v danej situácii bola najoptimálnejšou možnosťou.

Donal Trump nie prvýkrát podnecuje vojnu, vyhlasujúc, že vedie vojnu v mene mieru na celom svete. Muhammad Džavád Zarív, iránsky šéf zahraničia

Ibaže podľa Trumpa záväzok podpísaný šiestimi krajinami (Irán, Rusko, Británia, Francúzsko, Nemecko, USA) v roku 2015 bol „hotovou katastrofou nevýhodnou hlavne pre USA“. Pritom viacerí pozorovatelia upozorňujú, že katastrofu môže spôsobiť práve kontroverzné rozhodnutie USA, ktoré sa pokúšajú Teheránu diktovať vlastné podmienky možnej spolupráce. Napriek rastúcemu tlaku však Irán zatiaľ pokračuje v plnení záväzkov vyplývajúcich zo spomínanej dohody.

„Napriek sankciám ukážeme svetu, že držíme slovo a plníme záväzky obsiahnuté v medzinárodných dohodách,“ reagoval iránsky prezident Hasan Ruhání v rozhovore pre štátnu televíziu IRIB. Podľa komentátorov však v tejto súvislosti existuje jediná otázka: Ako dlho to Teherán vydrží? Pravdou totiž je, že zatiaľ je koniec veľkým nádejam iránskych reformných síl spojených s podpisom dohody so „šestkou“. Navyše Trumpov protiiránsky kurz nahráva v Teheráne silám, ktoré sú od začiatku proti spolupráci so Západom.

Rozdiel medzi investovaním doma a v zahraniči

Za podobný „tanec v porceláne“ americkej diplomacie, tentoraz však zabalený do „konštruktívneho prístupu“, považuje väčšina aj už dlhšie avizovanú a v utorok „oprášenú“ informáciu, podľa ktorej USA majú pripravený „rozhodujúci mierový plán pre Izrael a Palestínčanov“ z kuchyne CIA a Pentagonu. Ibaže, ako napísal izraelský server Aruc Ševa, tentoraz Washington zatiaľ vraj neráta s jeho zverejnením. Najskôr začiatkom roku 2019. Možným dôvodom by podľa niektorých mohol byť tvrdý odpor Palestínčanov, ktorí žiadajú návrat Izraelom okupovaných území a potomkov vyhnaných pôvodných obyvateľov, zastavenie nezákonne budovaných židovských osád na západnom (palestínskom) brehu Jordánu a v neposlednom rade uznanie Jeruzalema za hlavné mesto dvoch štátov. Ibaže prezident Trump pravdepodobne viac rozumie podnikaniu doma ako investovaniu v zahraničnej politike, čo potvrdil napríklad 14. mája, keď začal fungovať americký zastupiteľský úrad vo Svätom meste napriek oficiálne existujúcej metropole Tel Aviv uznanej drvivou väčšinou členských krajín OSN.

„Až 60 percent Palestínčanov podporuje stanovisko svojho politického vedenia, ktoré odmieta USA ako jediného prostredníka v mierovom procese,“ informovali noviny Jerusalem Post. Podľa prieskumu Jeruzalemského strediska pre výskum masmédií viac ako 80 percent Palestínčanov neverí v ešte nezverejnený Trumpov plán, známy aj ako „dohoda storočia“. Podľa spomínaného prieskumu, ktorého výsledky zverejnili v pondelok, prudko narástol aj počet odporcov dohôd z Osla v duchu mier za územie.