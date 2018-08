USA potvrdili, že Skripala otrávila Moskva, pripravujú sankcie

Skripaľa a jeho dcéru tento rok v marci v juhoanglickom Salisbury priotrávil armádny jed novičok, ktorý sa vyrábal v Sovietskom zväze. Obaja boli v kritickom stave hospitalizovaní, ale postupne sa z otravy zotavili a žijú na neznámom mieste v Spojenom kráľovstve. Britské tajnej služby z útoku proti Skripaľovcom obviňujú Rusko, ktoré podiel na incidente odmieta.

Nové americké sankcie proti Rusku nadobudnú platnosť 22. augusta alebo blízko tomuto dátumu, oznámilo americké ministerstvo.

Spojené štáty k rozhodnutiu o zodpovednosti Ruska podľa ministerskej hovorkyne Heather Nauertovej dospeli v pondelok s využitím amerického zákona o kontrole a likvidácii chemických a biologických zbraní. O tom, aké konkrétne dôkazy Američanov presvedčili, sa vo vyhlásení Nauertovej nič nehovorí.

„Po použití nervovej látky novičok v pokuse o vraždu britského občana Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie Skripaľovej Spojené štáty 6. augusta dospeli k záveru … že vláda Ruskej federácie použila chemické alebo biologické zbrane v rozpore s medzinárodným právom,“ uvádza sa vo vyhlásení. Sankcie nadobudnú platnosť po zverejnení v úradnej správe, pravdepodobne okolo 22. augusta.

Dve fázy sankcií

Televízia NBC oznámila, že v súlade so zákonom citovaným Nauertovou majú mať sankcie dve fázy. Druhá má nasledovať po troch mesiacoch, ak Rusko neposkytne záruky, že nabudúce chemické alebo biologické zbrane nepoužije a vysloví súhlas s inšpekciou OSN.

Prvá fáza sankcií, ktorá má vstúpiť do platnosti v auguste, sa podľa NBC bude týkať obchodnej výmeny a finančných transakcií. Bude ale mať len obmedzený vplyv, pretože sa bude prekrývať s inými sankciami, vyhlásenými proti Rusku predtým.

Podstatne väčší vplyv by mala druhá fáza sankcií. Znížila by úroveň diplomatických stykov, zakázala by ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot prevádzkovať lety do USA a prakticky by zastavila všetku obchodnú výmenu.