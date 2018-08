Bola to dobre pripravená pasca, vyplýva z vyšetrovania útoku na českých vojakov

Česká jednotka je schopná vrátiť sa do štandardného režimu od piatku, záležať ale bude na rozhodnutí vrchného veliteľa amerických a spojeneckých síl v Afganistane armádneho generála Johna Nicholsona, informovala hovorkyňa českého generálneho štábu Vlastimila Cyprisová.

Podľa zástupcu riaditeľa Spoločného operačného centra ministerstva obrany Štefana Muránskeho dnes armáda dostala prvotnú oficiálnu správu z koaličného veliteľstva. „Táto správa potvrdila našu domnienku, ktorú máme od začiatku, že išlo o dobre pripravený prepad, sofistikovanú pascu,“ povedal novinárom.

Poznamenal, že pasce, neočakávané prepady či samovražední útočníci sú teraz v Afganistane najčastejšou formou útokov na koaličné sily. Povedal, že priestor okolia spojeneckej základne Bagram, do ktorej okolia českí vojaci vyrážajú na hliadky, je hodnotený ako neutrálny až inklinujúci k Talibanu. „Je to priestor, kde miestna populácia prejavuje otvorenú podporu Talibanu, vie o rozmiestnení jeho bojovníkov, umožňuje im voľný priechod a podobne,“ poznamenal.

Českí zdravotníci na mieste

Muránsky potvrdil, že prvú časť patroly, ktorá zosadla z bojových vozidiel tvorilo šesť vojakov. Za úlohu mali pripraviť priestor, ktorý bol určený na vykonanie operačnej úlohy. Pri výbuchu boli vážne zranení aj dvaja afganskí vojaci a jeden Američan. Jeden z Afgancov sa tesne pred výbuchom prikrčil.

Vojaci nesú rakvy s telesnými pozostatkami troch českých vojakov zabitých v Afganistane na starom letisku Praha-Ruzyně. Autor: TASR/AP, Petr David Josek

„Nedomnievam sa, že keby sa prikrčili aj ostatní vojaci, že by si zachránili život. Naši vojaci mali tú smolu, že boli k útoku najbližšie,“ poznamenal. Incident podľa neho trval dve sekundy. Súčasťou celej patroly boli aj českí zdravotníci, ktorí podľa Muránskeho zohrali dôležitú úlohu pri záchrane zranených.

Telá vojakov sú v Česku

Muránsky ocenil vlnu solidarity, ktorú prejavili ľudia v Česku. Posielajú napríklad príspevky do zbierky na pomoc rodinám padlých vojakov, v ktorej bolo do dnešného rána asi 2,7 milióna korún. „Armáda to berie ako silný odkaz dôvery od verejnosti, je to pre nás zaväzujúce a veľmi nás to teší,“ poznamenal.

Telá troch českých vojakov zabitých v Afganistane pri samovražednom útoku v strede dopravil armádny špeciál do vlasti. Zástupca náčelníka generálneho štábu Jiří Verner pri tejto príležitosti uviedol, že pri hliadke nepochybili. Verner po návrate z Afganistanu povedal, že svojim hrdinským prístupom zachránili ďalšie životy. Útok podľa neho mohol mať oveľa fatálnejšie následky.

Česko spomína

Martina Marcina (36), Kamila Beneša (28) a Patrika Štěpánka (25) povýšil v utorok in memoriam minister obrany Ľubomír Metnar (za ANO) do hodností štábneho práporčíka. Ministerstvo pre nich chystá ešte ďalšie ocenenie, padlí vojaci dostanú in memoriam najvyššie rezortné vyznamenanie Kríž obrany štátu. Prezident Miloš Zeman plánuje vojakov 28. októbra in memoriam vyznamenať medailou Za hrdinstvo.

Pamiatku padlých vojakov v stredu napoludnie pripomenulo 8000 sirén, ktoré sa na 140 sekúnd rozozvučali po celom Česku. V čase príletu vojenského špeciálu s telami padlých sa rozozneli zvony katolíckych kostolov a chrámov v Prahe. Rozhľadňa na pražskom Petříne sa potom večer na pamiatku padlých rozsvietila vo farbách trikolóry.