Púštna ruža sa nechystá zvädnúť

Asma Asadová

V roku 1996 dokončila štúdium výpočtovej techniky na King's College University of London. V roku 1997 začala pracovať v dnešnej Deutsche Bank a o rok neskôr prešla do sekcie investičného bankovníctva v JP Morgan v Londýne. Neskôr ju vyslali na niekoľkomesačnú stáž do Paríža a následne sa na jeden a pol roka stal jej pracoviskom New York. Keď v roku 2000 podala výpoveď, bol pred ňou vydaj. Za manžela si vzala sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Majú tri deti. Asma hovorí arabsky, anglicky, francúzsky a španielsky.

Zdroj: syrianembassy.us