Čínski komunisti sa boja Macka Pú

Odvtedy je medvedík v nemilosti Pekingu. Zmienky o ňom podľa denníka Financial Times napríklad čínski cenzori blokovali na sociálnej sieti Weibo. Najnovšia snímka Krištofko Robin, pomenovaná podľa medvedíkovho ľudského kamaráta, sa preto asi nedostala do kín v krajine. Napriek pomerne hviezdnemu obsadeniu na čele s Ewanom McGregorom.

Televízia CNN upozornila, že Čína ročne umožňuje premietanie len 34 zahraničných filmov. Nedá sa preto na sto percent povedať, že proti Mackovi Pú zasiahla cenzúra. Podľa expertov je to však dosť pravdepodobné.

Symbol odporu

"Je zložité jednoznačne hovoriť o presných dôvodoch, pre ktoré čínske úrady neumožnili nasadenie filmu o Mackovi Pú do kín. Vzhľadom na predošlé skutočnosti sa dá špekulovať, že to niečo vypovedá o režime. Nie je to jediná snímka, ktorú v krajine nepremietajú. Ale je fakt, že na internete funguje cenzúra Macka Pú, keď ho niekto prirovnáva k Si Ťin-pchingovi,“ reagoval pre Pravdu Karl Gustafsson, expert na Čínu zo Švédskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy.

Odborník sa však trocha diví, že komunistický režim s nevinným mackom bojuje. "Niektorí ľudia tvrdia, že je čudné, že Si nechce mať nič spoločné s Púom. Je to predsa postavička, ktorú ľudia vo všeobecnosti vnímajú ako obľúbenú. Na druhej stane však asi nie je najinteligentnej­šia. Povedal by som, že cenzori to vyhodnotili, že nie je najlepšie, keď niekto čínskeho prezidenta porovnáva s postavičkou z animovaného filmu. Niektoré vyjadrenia Pekingu naznačujú, že to vraj podkopáva Si Ťin-pchingovu dôstojnosť,“ vysvetlil Gustafsson.

Nedôstojná je však skôr cenzúra. "Je to absurdné. Cenzurovanie Macka Pú odráža hlbokú paranoju Komunistickej strany Číny, ktorá sa týka všetkých prejavov nesúhlasu s ňou,“ vyhlásil pre Pravdu Adam Ni z Centra pre strategické a obranné štúdie na Austrálskej národnej univerzite. "Pre stranu sa Macko Pú stal symbol odporu ľudí proti Si Ťin-pchingovi, najautoritatív­nejšiemu lídrovi v Číne od čias Mao Ce-tunga. Od nástupu k moci v roku 2012 obmedzil občianske slobody a zmenšil priestor pre verejnú diskusiu. Napriek úžasnému ekonomickému rastu je dnes krajina menej slobodná ako za posledných niekoľko desaťročí. Strana predstavujúca štát vidí nepriateľov všade, aj vo forme animovaného macka,“ myslí si Ni.

Všetky medvede sú si rovné

Demokratický Taiwan, na ktorý si Čína robí nárok, využil kontroverziu okolo Púa a z Pekingu si uťahuje. "Všetky medvede sú si u nás rovné. Krištofko Robin sa premieta po celej krajine,“ uviedlo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí.

"Čo to všetko hovorí o čínskom režime a Si Ťin-pchingovi? Zdá sa, akoby sa prezident cítil neisto. Napriek tomu, že ho vnímajú ako jedného z najmocnejších ľudí sveta. Možno to súvisí s presvedčením, že čínsky líder by mal vyzerať ako seriózna osoba. Ak ho vykresľujú inak, môže to byť výzva pre legitimitu strany a prezidenta. Jeho zosmiešňovanie, hoci je neškodné, sa potom možno vníma ako hrozba,“ dodal Gustafsson.