Macron rokoval s Putinom o Sencovovi a o Sýrii

Francúzsky prezident Emmanuel Macrona v piatok telefonicky rokoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o uväznenom ukrajinskom filmovom režisérovi Olegovi Sencovovi, ktorý v ruskej väznici od polovice mája drží hladovku. Oznámil to Elyzejský palác s tým, že Macron urobil "niekoľko návrhov", ktoré by mali prispieť k vyriešeniu znepokojujúcej situácie.