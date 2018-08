Utečenci sa sťažujú: Lode v Stredozemnom mori nám prestali pomáhať

Utečenci z lode smerujúcej z Afriky do Európy vypovedali, že ich čln minulo niekoľko záchranárskych plavidiel, ale žiadne sa nepokúsilo im pomôcť, kým sa neobjavila loď Aquarius. Informovala o tom francúzsko-nemecká charitatívna organizácia SOS Méditerranée.

Loď Aquarius sa ocitla v centre pozornosti v júni, keď prevážala 630 afrických utečencov a Taliansko aj následne Malta jej uzavreli svoje prístavy.

SOS Méditerranée pripisuje neochotu záchranárskych lodí tomu, že Taliansko a Malta v minulých týždňoch odmietli záchranárskym lodiam povolenie vstúpiť do ich prístavov. Posádky záchranárskych plavidiel vraj teraz váhajú s poskytnutím pomoci, pretože nechcú riskovať, že utečenci na ich palubách uviaznu a posádky ich nebudú môcť dopraviť do bezpečia.

Práve do takejto situácie sa dostala v júni loď Aquarius, keď prevážala viac ako 600 utečencov a Taliansko a aj Malta jej uzavreli prístavy. Po deviatich dňoch dostala povolenie zakotviť v Španielsku. Svoju aktivitu v Stredozemnom mori loď, ktorú už prevádzkujú SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc, obnovila v piatok. Vzala vtedy na palubu 141 utečencov, ktorí vyplávali z Líbye.

SOS Méditerranée oznámila, že utečenci vypovedali, že ich čln minulo päť rôznych lodí, ale pomoc neponúkli.

Počet migrantov vyrážajúcich z nestabilnej severoafrickej Líbye v posledných mesiacoch výrazne klesol. Najviac migrantov tento rok smeruje do Španielska, kam ich podľa aktuálnych čísel Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) dorazilo od 1. januára cez 24 600. Do Talianska, ktoré od roku 2014 prijalo cez 650 000 migrantov, sa ich dostalo takmer 19 000. V snahe prekonať Stredozemné more už tento rok 1 524 ľudí zahynulo alebo je nezvestných.