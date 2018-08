Korupcia na colniciach okráda Ukrajinu o miliardy

Ako je možné, že USA, ktoré držia chrbát veľkej východoeurópskej krajine silnejšie ako viaceré štáty EÚ, ustúpili od významnej pomoci? Lebo zistili, že nemá zmysel.

Tri príklady (ale našlo by sa ich veľa) z posledných rokov majú spoločného menovateľa. Ukrajinskú korupčnú chobotnicu, ktorej chápadlá sa rozrastajú do obludných rozmerov. Podplácanie, ktoré spôsobuje zvlášť obrovské straty v príjmoch štátu, bujnie ako rakovina. Čoraz viac Ukrajincov spája svoju budúcnosť s vidinou členstva v EÚ a mnohí aj so vstupom do NATO, ale ich politické vedenie robí pramálo, aby sa im to mohlo splniť. Niekedy dokonca nič.

Zo zipsov ihly a nite

Investigatívni reportéri z nemeckých novín Suddeutsche Zeitung (SZ) zverejnili šokujúce informácie. Na ukrajinských colniciach sa podpláca vo veľkom tak, že štát prichádza ročne o miliardy eur. Na úplatkoch sa pritom priživujú príslušníci všetkých zložiek, čo majú dohliadať na poriadok – od agentov tajnej služby až po prokurátorov, ktorí za peniaze nevidia, čo sa deje, alebo veľkú špinu zametajú pod koberec.

Z poznatkov nemeckého denníka vyplýva, že napríklad v prístave v Odese treba len poznať ochotných colníkov, aby veľký kontajner mal zrazu „zázračne“ iný obsah: „Náklad dopravili s dokumentmi, že sú v ňom zipsy, ale nejakým kúzlom to boli pri colnej kontrole ihly a nite.“ Podvodom dovozca ušetril veľa peňazí, lebo by zaplatil väčšie clo za zipsy. Štát prišiel o poplatok, ktorý mal byť päťnásobne vyšší.

V tomto prípade importér ukrátil štátnu kasu v prepočte o 140-tisíc eur. Na prvý pohľad nejde o veľkú sumu. Lenže si treba všimnúť, koľko nákladu sa vykladá v odeskom prístave. „Každý deň tadiaľ prejde cez colnicu približne tisíc kontajnerov,“ upozornil SZ v narážke na to, že za úplatky sa falšujú dokumenty mnohých tovarov.

Škoda väčšia ako pomoc

Korupčný mechanizmus funguje podľa SZ tak, že na konci mesiaca tí, čo privierajú oči, dostanú peniaze podľa počtu kontajnerov, ktorých obsah oveľa lacnejšie ohodnotili. Škody na colných podvodoch dosahujú obrovské rozmery. Priznal to generálny prokurátor Jurij Lucenko, ktorý má na Západe zaslúžene povesť statočného bojovníka proti korupcii, ale dobre vie, že by potreboval mať oveľa viac ľudí, ako je on. "Korupcia na colniciach oberá Ukrajinu ročne až o 30–40 percent príjmov z poplatkov za dovezené tovary,“ zdôraznil podľa SZ. Finančné dôsledky vyznievajú katastrofálne. „Týmto spôsobom štát každý rok prichádza o 4,8 miliardy dolárov, čo je desatina jeho ročných príjmov a dvakrát viac, ako chce Ukrajina získať dovedna v podobe úverov od všetkých zahraničných veriteľov v tomto roku,“ podčiarkla agentúra UNIAN.

Nevyužitá cenná technika

Korupčné pomery v odeskom prístave sú len časťou mozaiky podplácaných colníkov, ale zvlášť alarmujúce. Uplynulo už veľa času, aby sa veci napravili, ale nič dobré sa nestalo. Keď sa šéfkou tamojšieho colného úradu stala aktivistka z kyjevského Majdanu, vydržala vo funkcii ani nie dva mesiace. Odišla znechutená. Zdôvodnila to tým, že nenašla skutočnú politickú vôľu pre svoje reformy.

Julija Maruševská narazila na nesúhlas, keď sa chcela zbaviť colníkov, čo boli jednoznačne namočení do korupcie. „Nepodarilo sa mi ani presadiť, aby začal fungovať nový colný terminál s počítačmi, ktoré poskytli USA,“ citovala ju agentúra Reuters. Táto technika prišla v rámci americkej rozvojovej pomoci. V prístave v Odese ju nikdy neuviedli do prevádzky. Spojeným štátom nakoniec došla trpezlivosť a špeciálne počítače na preclievanie presunuli inam.

Korupcia je čoraz väčšia

Majdan v Kyjeve, čiže oranžová revolúcia, priniesol veľkú nádej. Padol skorumpovaný režim Viktora Janukovyča, ktorého vo funkcii prezidenta nahradil Petro Porošenko. Korupcia je však stále veľká, až by sa dalo obrazne povedať, že rastie ako huby po daždi.

Najnovšie zistenia medzinárodnej spoločnosti Pricewaterhou­seCoopers (PwC) uvádzajú, že v tomto roku sa až 73 percent ukrajinských firiem stretlo s korupčnými problémami. „Pred dvomi rokmi to bolo 56 percent obchodných spoločností. Pritom priemer vo svete sa pohybuje na úrovni 25 percent,“ citovala stanica Deutsche Welle z údajov PwC.