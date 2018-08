Zemanovi hrozí pokuta za spálenie trenírok

„V piatok 10. augusta sme začali konanie o priestupku. Obvinený má na vyjadrenie sa k podkladom o rozhodnutí a navrhnutí dôkazov 15 dní,“ potvrdila pre server iDNES.cz hovorkyňa inšpekcie Radka Nastoupilová.

Inšpekcia neuviedla, kto je v prípade obvinený. Podľa Aktuálně.cz hovorca Hradu Jiří Ovčáček potvrdil, že list dostala Kancelária prezidenta republiky.

Český prezident Miloš Zeman v júni zvolal novinárov do Lumbeho záhrady Pražského hradu na tlačový brífing, do poslednej chvíle však tajil jeho obsah. „Skončil sa čas spodnej bielizne v politike,“ povedal novinárom. Hradným hasičom potom nariadil, aby veľké červené trenírky vložili do pripraveného ohňa.

Červené trenírky vyvesili na Hrade v septembri 2015 namiesto prezidentskej štandardy členovia umeleckej skupiny Ztohoven. Chceli tak vyjadriť svoj názor na hlavu štátu, jej postoje a správanie. Nakoniec súd dvoch z nich potrestal polročnou podmienkou a pokutou 63.000 korún (2450 eur). Tretí člen medzitým zomrel, pripomína server iDNES.cz.