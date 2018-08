Bývalý šéf diplomacie Balázs: Orbánovo Maďarsko už nie je demokracia

Ako by ste opísali súčasný politický režim v Maďarsku?

Definícia maďarského premiéra Viktora Orbána je, že je to iliberálna demokracia. V akademickej sfére sa o tom veľa diskutuje. Odborníci prichádzajú s rôznymi názvami ako hybridná či limitovaná demokracia. Z týchto definícií by som už vypustil slovo demokracia. V Maďarsku nie je demokratický systém. Je to autoritatívny režim so zvyšujúcou sa centralizáciou moci. Všetko je pod kontrolou. Legislatíva, výkonná moc, súdnictvo.

Protiargument ľudí Orbána môže byť: O čom to rozprávate? Máme voľby, rozdelenie moci, Maďarsko je členská krajina Európskej únie a vy tvrdíte, že v ňom vládne autoritatívny re­žim?

Fidesz nemá žiadny skutočný politický program. Keď sa Orbána pýtali, čo bude po voľbách, tak len hovoril, že bude pokračovať v tom, čo je.

Keď sa pozriete na štát, vidíte mnohostranícku demokraciu. Je to len povrchové zdanie. Nie je to realita. Nie je to demokracia. Vládna väčšina v Maďarsku všetkému len prikývne. Nikdy nepočujete jednotlivých poslancov, aby do debaty vnášali vlastné pohľady. Len čakajú na signál a stlačia gombík. Vyzerá to ako parlament. Ale nie je to skutočný parlament.

Vláda však vzišla z legitímnych volieb, získala dokonca ústavnú väčšinu. Ak tvrdíte, že je to autoritatívny režim, čo sa s tým dá spraviť? Malo by niečo urobiť zahraničie? A ako vyzerá politická situácia vnútri krajiny?

Zvonku nikto nemôže priamo spochybniť legitimitu režimu. Čo sa týka situácie vnútri, tak je to aj o tom, ako ju vnímajú ľudia. Sú ochotní akceptovať takéto režimy v Turecku, Rusku či Poľsku. Prečo? Pretože tie im niečo dávajú. Kompenzujú nedostatok demokracie niečím, čo má v očiach ľudí väčšiu hodnotu ako transparentnosť či zodpovednosť. Je to nacionalizmus. Ten môže mať formu vyhlásení, že Turecko alebo Maďarsko budú opäť veľkými, alebo podobu okupovaného Krymu. Je to metóda, ktorú využíva nacionalisticko-šovinistický populizmus.

Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Balázs. Autor: SITA, Tomáš Benedikovič

Ako sa to začalo v Maďarsku?

Prvý raz sa Orbán dostal k moci v roku 1998. Lenže zlyhal a neskôr prehral voľby. Vrátil sa až v roku 2010. Ale myslím, že už v roku 2002, keď bol porazený, si povedal, že sa mu to už nikdy nesmie stať. Vravel si, že ak sa mu podarí opäť chytiť kormidlo, už ho nikdy nepustí a bude dominovať všetkému. Mal v tomto zmysle viacero vyjadrení. Po výhre v apríli 2018 už má plány do roku 2030. Je to jeho dlhodobá stratégia.

Nakoľko ju umožnili zlyhania ostatných hráčov na politickej scéne? Ako neslávne známy prejav, ktorý predniesol socialistický premiér Ferenc Gyurcsány v Balatonőszöde v roku 2006, o tom, ako vláda neustála klamala.

Orbán je excelentný technológ moci. Dokáže využiť všetky slabiny svojich nepriateľov. Samozrejme, nie je jediný taký politik. Vlády prehrávajú voľby po chybách, ktoré urobili. K nim patril aj Gyurcsányov prejav o klamstvách. Bola to veľká chyba. Ale Orbán vyhral potom voľby. A zvíťazil znovu a ešte raz. Jeho vláda je však rovnako zlá. Určite nie je dobrá.

Prečo?

Maďarsko prichádza o ľudský kapitál. Zdravotná starostlivosť aj vzdelávací systém sú v zlom stave. Mnoho Maďarov z krajiny odchádza na Západ. Budapešť je tiež medzinárodné izolovaná. Orbán sa spolieha na krajne pravicových partnerov a flirtuje s ruským prezidentom Vladimirom Putinom či s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom.

Je naozaj medzinárodne izolovaný? Orbánov Fidesz je členom Európskej ľudovej strany (EPP), čo je najsilnejší stranícky subjekt v politike Európskej únie.

EPP by sa mala hanbiť, že stále toleruje Orbána pre krátkodobé zisky v podobe hlasov Fideszu pre ľudovcov v Európskom parlamente. Demokraticky zmýšľajúcim Maďarom to prekáža.

Bývalý predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu pre slobodu médií Miklóš Haraszti tvrdí, že Orbán Maďarsko „uniesol“ a problém je korupcia. Ako to vnímate?

Možno je to menej viditeľný problém ako spomenutá strata ľudského kapitálu, lebo všetci sú si vedomí zlej úrovne nemocníc a podobných vecí. Ale Miklós Haraszti má pravdu. Je to forma organizovaného zločinu, na ktorej sa podieľa aj rodina premiéra. Ide o nehanebné zneužívanie fondov EÚ, z ktorého profitujú otec, brat, zať, susedia a priatelia Orbána. Ani sa za nikoho neskrývajú. Úzky kruh Orbána, z ktorého je nová elita, hromadí veľké bohatstvo. V Maďarsku je stále menej nezávislých médií. Orbán si všetko kupuje. Príkladom boli dva denníky, centristicko-ľavicový Népszabadság a centristicko-pravicový Magyar Nemzet. Už neexistujú. Len nedávno orbánovci zlikvidovali týždenník Heti Válasz, ktorý pôvodne založil Fidesz, ale stal sa z neho magazín s dobre vyváženým obsahom.

Čo čítate v Maďarsku?

Internet. Mám šťastie, že čítam vo viacerých jazykoch. Bežní Maďari sa sústredia na miestne médiá. Na vidieku na lokálne noviny. Tie sú všetky rovnaké. Aj preto bol Orbán schopný vyhrať voľby využitím veľkých lží o migrantoch.

Bolo zameranie sa Fideszu proti migrantom a proti miliardárovi a filantropovi Georgeovi Sorosovi také dôležité pre výsledok Orbána vo voľbách?

Jednoznačne. Fidesz nemá žiadny skutočný politický program. Keď sa Orbána pýtali, čo bude po voľbách, tak len hovoril, že bude pokračovať v tom, čo je. Ani slovo, čo bude robiť so zdravotníctvom, s dôchodkovým systémom, infraštruktúrou, odchodmi Maďarov do zahraničia. Odkaz pre voličov bol len jeden. Migrácia je zlá, organizuje ju Soros, ktorý platí a manipuluje EÚ. Jeho plán je zmeniť Európu a konvertovať ju na islam.

Skutočne tomu ľudia veria?

Je to absolútna hlúposť. Ale veria jej. Je pravda, že v Maďarsku sme zažili príchod migrantov. Ľudia si to pamätajú a vidia ich. Čo je iné ako na Slovensku či v Česku, kde ich je veľmi málo. Ľudia však nie sú zlí. Mali sme taký prípad, experiment. Mladí ľudia sa vybrali na cestu, predstierali, že sú migranti. Na vidieku sa na to pýtali obyvateľov, ktorí odpovedali, že by mali odísť, že sú špinaví a hluční. Potom im položili otázku, či by pomohli tehotnej žene, dieťaťu alebo starému mužovi. Odpoveď bola áno. Ľudia často len nerozumejú tomu, čo sa deje, nemajú dostatok informácií v súvislostiach.

V časoch, keď ste boli minister zahraničných vecí, boli vzťahy Maďarska a Slovenska zlé. Bratislava nepovolila ani vstup prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi na územie krajiny, čo odobril verdiktom aj Súdny dvor EÚ. Teraz sú vzťahy Maďarska a Slovenska, zdá sa, celkom dobré. Čo sa zmenilo?

Keď som šéfoval diplomacii, mal som veľmi rád vášho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Volal som ho môj najobľúbenejší nepriateľ. Snažili sme sa spolu znižovať napätie. Teraz vo vláde nemáte ľudí ako Ján Slota. Máme nejaké problémy medzi sebou, ako dvojité občianstvo, ale bývalý premiér Robert Fico a Orbán sa rozhodli, že o nich hovoriť nebudú. Je to dobré, ale aj trocha umelé a nie je to dlhodobé riešenie.