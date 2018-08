Dynastia teroristov: Nastupuje bin Ládin junior

Sunnitskú extrémistickú sieť od smrti Usámu bin Ládina v roku 2011 vedie Ajmán Zavahrí. Predstavuje starú gardu teroristov. Pred 30 rokmi stál pri zrode Al-Kajdá, keď s ňou spojil svoju radikálnu organizáciu Egyptský islamský džihád. Hamza bin Ládin je vo svojich asi 28 až 29 rokoch nová krv extrémistov. Jeho neslávne známe meno priťahuje a teroristi šíriaci strach potrebujú pozornosť verejnosti.

Hamzove manželstvá

Hamza bin Ládin sa minulý týždeň opäť dostal do správ. Nie však v súvislosti s nejakým teroristickým útokom, ale skôr s rodinným životom. Denníku Guardian sa podarilo urobiť rozhovor s jeho starou mamou a matkou Usámu Aliou Ghanímovou. Podľa denníka je Hamzovou ženou dcéra Muhamada Attu, ktorý viedol atentátnikov pri útokoch v USA 11. septembra 2001. Nie je však známe, že by mal tento terorista deti. Hamzovou manželkou by v skutočnosti mala byť dcéra Abú Muhameda al-Masrího. Ten je zase zodpovedný za útoky na americké ambasády v Tanzánii a Keni v roku 1998. V každom prípade je však jasné, ako si Hamza vyberá manželky.

"Usáma ho vychovával ako následníka. Potvrdil to pred svojou smrťou,“ uviedol pre Pravdu o Hamzovi Kacper Rekawek, šéf programu pre bezpečnosť a obranu v GLOBSECU. "Hamza je pre Al-Kajdá užitočný. Jeho meno mu takpovediac prináša kredibilitu ulice. A to je to hlavné, čo potrebujete v tajných organizáciách, vrátane tých teroristických. Znamená to, že ste schopný niečo urobiť. Je síce pravda, že sa to týka najmä jeho otca, ale Hamza je toho istou súčasťou. Okrem toho strávil časť života vo väzení v Iráne, spoločne s ďalšími lídrami Al-Kajdá,“ pripomenul Rekawek.

Nie je úplne jasné, akú pozíciu má Hamza v rámci organizácie. Mal by asi byť v Afganistane. V minulosti už prostredníctvom nahrávok vyzýval na džihádistické útoky proti Západu a tvrdil, že chce pomstiť svojho otca. Preto sa v roku 2017 dostal na zoznam teroristov amerického ministerstva zahraničných vecí.

"Mysleli sme si, že tieto veci máme za sebou. A zrazu len počujem Hamzu, ako vraví, že chce pomstiť svojho otca. Keby bol predo mnou, povedal by som mu, nech jeho cestu riadi Boh. Nech dvakrát premýšľa nad tým, čo robí. Nemal by sa vydávať v stopách svojho otca, lebo vstúpi do hrozných častí svojej duše,“ posťažoval sa pre Guardian jeden zo strýkov mladého teroristu.

Teroristické ambície a záujem médií

Uvidí sa teda, aké ambície bude mať Hamza. Podľa Rekaweka to závisí aj od Zavahrího. "Je otázka, či ho prijíma ako bin Ládinovho nástupcu. Al-Kajdá je skutočne dosť pragmatická organizácia a Hamzu využije. Bude však z neho líder? Zatiaľ veci riadi Zavahrí a tejto pozície sa tak ľahko nevzdá,“ myslí si Rekawek, ktorý o radikáloch napísal knihu Muž s malou bombou.

S rastom teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa odčlenila od Al-Kajdá a vypovedala jej poslušnosť, sa globálni teroristi rozdelili. Hamzovo meno je teraz lákadlom pre tých, čo sa chcú pridať k radikálom. Al-Kajdá síce IS v posledných rokoch zatienil, organizácia však nikde nezmizla. Naďalej pôsobí v Jemene, severnej a západnej Afrike, Sýrii či Afganistane a Pakistane.

"Hamza je podstatný pre Al-Kajdá. Z hľadiska operácií aj propagandy. Práve tá je najdôležitejšia. Hamza bin Ládin je jediná možnosť, ako Al-Kajdá môže propagandisticky predstihnúť IS,“ reagoval pre Pravdu Pawel Wojciek, analytik zaoberajúci sa terorizmom. "Najlepšou reklamou pre Hamzu je práve záujem západných médií. Všetci teraz rozprávajú o Hamzovom manželstve, čo robí, akú by mohol mať stratégiu, ako ho využije Al-Kajdá v súboji s IS. Je to propaganda zadarmo, ktorá sa teroristom vypláca. Ani nemusia veľmi hovoriť o Usámovom synovi. Stačí, že využijú situáciu,“ vysvetlil Wojcik.

Podobne to vidí aj expert na terorizmus Andrea Plebani z Talianskeho inštitútu pre medzinárodné politické štúdie.

"Skutočne málo vieme o tom, aký veľký vplyv na rozhodnutia má Hamza v Al-Kajdá. Ešte viac ako symbol novej generácie teroristických bojovníkov by však mohol reprezentovať dôležitú výhodu pre Zavahrího. Ten sa snaží vytvoriť imidž Al-Kajdá, ktorý nie je založený len na jej bývalých úspechoch v Afganistane či pri organizovaní 11. septembra. Zavahrí od roku 2013 a v súvislosti s nástupom IS totiž čelí kritike za to, ako riadi Al-Kajdá,“ pripomenul Plebani.