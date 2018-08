Na dohodu o vracaní migrantov do Talianska treba viac času, tvrdí Merkelová

Nemecká vláda potrebuje ešte čas na to, aby vyrokovala s Talianskom dohodu umožňujúcu vracať do tejto juhoeurópskej krajiny migrantov, ktorí tam predtým požiadali o azyl. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to povedala v pondelok - týždeň po tom, ako jej vláda dosiahla podobnú dohodu so Španielskom.