Pilot v USA nabúral s lietadlom do vlastného domu

Pilot z amerického Utahu v noci z nedele na pondelok nabúral s malým lietadlom do vlastného domu a zabil sa, zatiaľ čo jeho žene a dieťaťu, ktorí v tom čase v dome boli, sa podarilo z horiaceho príbytku ujsť.

Predpokladaná samovražda pilota Duaneho Youda v meste Payson, vzdialenom asi sto kilometrov na juh od Salt Lake City, sa odohrala len niekoľko hodín po tom, ako ho zatkli za domáce násilie proti jeho manželke. Podľa svedectiev susedov si manželský pár v nedeľu večer vyšiel na prechádzku do kaňonu za mestom, kde sa chceli porozprávať o údajných problémoch v ich vzťahu. Youd však pri hádke na manželku zaútočil a náhodní svedkovia naňho privolali políciu.

Podľa predstaviteľky miestnej polície Noemi Sandoval Youda zakrátko prepustili na slobodu. Pilot však nešiel domov priamo, ale cez leteckú základňu, na ktorej pracoval, a z tej si zobral ľahké lietadlo, s ktorým nakoniec nabúral do vlastného domu. Podľa Sandoval je veľmi málo pravdepodobné, že by to spravil neúmyselne, keďže bol dobrý letec.