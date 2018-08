Volebný systém USA neodolal útoku 11-ročného hackera

Desať minút trvalo jedenásťročnému americkému chlapcovi, aby s využitím hackerských techník prenikol do modelu volebných výsledkov štátu Florida.

Podľa agentúry Reuters bol jedným z 35 detí, ktoré sa zapojili do testu bezpečnostného zaistenia amerických volebných procedúr.

K prevereniu kybernetickej ochrany boli vytvorené modely šiestich amerických štátov, kde je zvyčajne pomer hlasov oboch veľkých politických strán vyrovnaný. Model volebných výsledkov štátu Florida sa jedenásťročnému Emmettovi Brewerovi z texaského Austinu podarilo prelomiť počas desiatich minút.

Zmenil mená kandidátov a politických strán, za víťaza označil seba samého a pridal si jednu miliardu odovzdaných hlasov.

Trojdňový test so zapojením detí vo veku medzi šiestimi a sedemnástimi rokmi mal preukázať, do akej miery sú volebné strediská odolné voči vonkajším útokom pred novembrovými voľbami do Kongresu. Podľa organizátorov sa potvrdilo, že elektronické volebné systémy potrebujú dôkladnejšie bezpečnostné zaistenie.