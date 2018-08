Zranený český vodič kamióna zostane v nemocnici v Janove týždeň

ČTK to povedal konateľ spoločnosti SPED-IT Václav Zázvůrek. Kamión spadol v utorok z Morandiho mosta na frekventovanej diaľnici na severe Talianska po tom, čo sa časť mosta zrútila. Pri nešťastí zomrelo najmenej 37 ľudí.

Kamión sa zrútil z výšky 45 metrov. „Určite ho zachránil bezpečnostný pás. Možno tiež to, že je to nové auto, nová generácia Mercedesu. A mal aj šťastie, že sa mu asi odpojil náves,“ povedal Zázvůrek.

Podľa vodiča bola pred tunelom drobná nehoda, ktorá spomalila prevádzku. „A potom si len pamätá, ako sa to prepadávalo a pád dole. Nič viac si už nepamätá,“ dodal Zázvůrek.

Odhadovaná škoda na súprave je zhruba 2,5 milióna korún. Vodič, ktorý u firmy pracuje osem rokov, viezol tovar na vykládku v blízkosti Janova. O tom, že kamión havaroval, sa firma dozvedela vďaka sledovaniu polohy vozidla prostredníctvom GPS. Tesne pred poludním sa súprava podľa GPS zastavila v inkriminovanom mieste.

Zrútenie diaľničného mosta si vyžiadalo najmenej 37 mŕtvych, z ktorých päť nebolo doposiaľ identifikovaných, informovala janovská prefektúra. Zo 16 ranených je 12 v kritickom stave. Z výšky 45 metrov spadlo 35 osobných áut a niekoľko kamiónov. Príčina nešťastia sa vyšetruje.

Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli požaduje rezignáciu vedenia spoločnosti, ktorá diaľničný most prevádzkuje. Vláda tiež chce firme Autostrade per l'Italia odobrať koncesiu k správe diaľnice, ktorej súčasťou je aj predmetný most, a vymáhať finančný postih, povedal Toninelli. Firma by mohla podľa zmluvy zaplatiť až 150 miliónov eur, napísala agentúra Reuters.