Rúhání nevylučuje rozhovory s Trumpom, ak USA obnovia "komunikačný most"

Iránsky prezident Hasan Rúhání ponecháva otvorenú možnosť rozhovorov s americkým partnerom Donaldom Trumpom. Prezident USA by však podľa neho musel najskôr obnoviť "komunikačný most" medzi oboma krajinami, ktorý vznikol vďaka tzv. jadrovej dohode z roku 2015.

„Rozhovory s USA prebiehali celkom dobre…, potom však Američania tento most sami zničili,“ povedal Rúhání v stredu podľa agentúry DPA. Tá pripomína, že Trump vyjadril pripravenosť „kedykoľvek“ sa stretnúť s iránskym vedením, jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo však následne tento výrok relativizoval a pripojil k nemu podmienky.

Rúhání tvrdí, že vierohodnosť Spojených štátov spochybnilo ich odstúpenie od jadrovej dohody a nové sankcie voči Iránu. Rozhovory by podľa neho boli zmysluplné len vtedy, keby sa USA vrátili k dohode a zrušili sankcie.

Pozorovatelia v Teheráne špekulujú, že Rúhání a Trump – alebo aspoň ich šéfovia diplomacie – by sa mohli stretnúť budúci mesiac popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Iránske ministerstvo zahraničných vecí možnosť takejto schôdzky vylúčilo, pričom iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí dokonca zakázal viesť akékoľvek priame rozhovory so Spojenými štátmi. Samotný Rúhání však dosiaľ Trumpovu ponuku jednoznačne neodmietol.