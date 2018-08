Švédsko: Pomôžu horiace autá krajnej pravici?

O ich víťazovi sa pravdepodobne rozhodne medzi sociálnymi demokratmi a krajne pravicovými Švédskymi demokratmi. Istú šancu má aj liberálno-konzervatívna Umiernená strana.

"Ak útoky v krátkom čase prestanú, nepredpokladám, že by mohli ovplyvniť prieskumy verejnej mienky alebo prichádzajúce voľby. Možno by mohli mať istý, ale len malý vplyv. Na druhej strane v prípade, že budú pokračovať niekoľko týždňov, tak by predsa len mohli mať istý dosah. Pravdepodobne by z toho vyťažili Švédski demokrati,“ reagoval pre Pravdu docent politológie na Uppsalskej univerzite Per Adman.

Čo dočerta…

Na útoky prudko reagoval švédsky sociálnodemokra­tický premiér Stefan Löfven. Páchateľov sa spýtal, čo dočerta robia a vyhlásil, že na nich spoločnosť musí tvrdo reagovať. Polícii sa už podarilo chytiť troch podozrivých. Jeden má len 16 rokov, ďalšieho zadržali úrady v Turecku. Gang podpaľačov sa koordinoval cez sociálne siete.

"Okamžitá reakcia polície bude, že sa reorganizuje a viac sa bude sústreďovať na mestské oblasti, v ktorých došlo k podpaľačským útokom. Súčasné incidenty nie sú v žiadnom prípade porovnateľné napríklad s takzvanými štokholmskými nepokojmi v roku 2013. Löfvenova reakcia súvisí najmä s jeho snahou ukázať verejnosti, že sa veľmi vážne zaoberá tým, čo sa stalo,“ myslí si Adman.

"Zadržíme viac ľudí. Myslím, že ide okolo 10 mladých ľudí, ktorí konali spoločne. Sú to kriminálnici, starší tínedžeri. Skutočne poznáme túto skupinu a budeme pracovať na tom, aby sme zločinom zabránili,“ uviedol pre agentúru TT news podľa portálu The Local Dan Windt, šéf polície v regióne Väčší Göteborg juh.

Švédski demokrati pred voľbami používajú jednu zo svojich hlavných kariet, ktorá ich v niektorých prieskumoch vyniesla až na čelo popularity. Otázka migrácie sa stala pre krajinu horúcim politickým zemiakom najmä v súvislosti s utečeneckou krízou posledných rokov.

"Je to útok na spoločnosť. Tento problém musíme riešiť do hĺbky. Vláda na to mala štyri roky. Neuspela v ničom, je čas ju vymeniť. Spoločnosť je rozorvaná na kúsky, lebo integrácia bola neúspešná a zvyšuje sa segregácia,“ reagoval pre denník Aftonbladet na posledné prípady podpaľačstva šéf Švédskych demokratov Jimmie Akesson.

Migrácia ako najdôležitejšia téma

V priemere augustových prieskumoch majú Švédski demokrati okolo 20,5 percenta hlasov. Ľavica premiéra Löfvena je na tom len o trochu lepšie s približne 24 percentami. Podľa spravodajského portálu EUobserver si takmer štvrtina voličov myslí, že migrácia je najdôležitejšia téma pre krajinu.

"Útoky budú mať minimálne krátkodobý politický dosah. Opäť dostali debatu o migrácii a práve a poriadku na čelo politickej agendy. Tieto problémy boli za posledné roky veľmi viditeľné,“ pripomenul pre Pravdu Niklas Bolin z Stredošvédskej univerzity, ktorý sa zaoberá populistickými radikálnymi stranami.

Podľa Bolina by však ľavici mohli pomôcť iné požiare. "Vo Švédsku sme mali v lete extrémne počasie. V krajine vypukli viaceré veľké lesné požiare. Zvýšila sa tak dôležitosť debaty o environmentálnych otázkach, najmä o klimatickej politike. Mnohí pozorovatelia tvrdia, že by to mohlo pomôcť zeleným, čo je strana, ktorá mala v minulých rokoch veľa problémov,“ uviedol politológ.