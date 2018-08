Taliani vyšetrujú pád mosta, vládni politici vysmiali alarmujúcu správu z roku 2013

Talianske úrady vyšetrujú pád časti diaľničného mosta, pri ktorom v utorok v Janove na severe krajiny zahynulo najmenej 42 ľudí. Vláda požaduje, aby rezignovalo vedenie firmy Autostrade per l'Italia, ktorá most prevádzkovala.

Chce jej odobrať koncesiu a vymáhať finančný postih až 150 miliónov eur. Janovský prokurátor Francesco Cozzi povedal, že za katastrofou je ľudská chyba, nie nešťastná náhoda. Inžinier Antonio Brencich tvrdí, že stavba bola problematická od samého začiatku.

Viac o aktuálnej situácii v článku: Pád mosta v Janove má 42 obetí, hrozí zrútenie ďalšieho z pilierov

Most „sa nezrútil nešťastnou náhodou, ale pretože nebola vykonaná údržba“, myslí si vicepremiér Luigi Di Maio, predseda vládneho Hnutia piatich hviezd (M5S). „Tí, ktorí nesú zodpovednosť, majú meno a priezvisko, je to (spoločnosť) Autostrade per l'Italia,“ uviedol Di Maio. „Autostrade mala vykonať údržbu, ale neurobila tak. Vyberala jedno z najdrahších mýt v Európe a platila jedny z najnižších daní, navyše v Luxembursku,“ do­dal.

Poslanci M5S vysmiali správu

Di Maiová strana sa však po nešťastí nevyhla kritike – niektorí poslanci M5S v roku 2013 spochybnili ambiciózne a nákladné opravy mosta ako plytvanie peniazmi. Dokument z roku 2013, v ktorom M5S prirovnáva hrozbu zrútenia mosta k „rozprávke pre deti“, dnes z webu hnutia zmizol, informoval denník Politico.

Vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini uviedol, že na popud vlády budú v celej krajine preverené starnúce mosty a tunely. Talianska vláda musí podľa neho vyčleniť viac financií na infraštruktúru, a nebrať pritom do úvahy rozpočtové pravidlá Európskej únie. Salvini je zároveň predsedom euroskeptickej Li­gy.

Rapídne zosekanie výdavkov

Spravodajský server BBC upozornil, že kým v roku 2006 Taliansko vyčlenilo na cesty cez 14 miliárd eur, po finančnej kríze v roku 2008 suma klesla pod štyri miliardy eur.

„Akonáhle skončí pátranie po obetiach a nezvestných, začne vyšetrovanie a budú sa analyzovať všetky aspekty projektu, realizácia a údržby mosta,“ upozornil janovský prokurátor Francesco Cozzi. Najprv sa podľa neho zistí, aká údržba sa na moste vykonávala a čo sa presne stalo v utorok, teda či zrútenie mosta niečo spustilo. Neskôr prokuratúra patrične zakročí proti zodpovedným úradom a spoločnostiam.

Zle koncipovaný, zle navrhnutý, zle postavený

Most vybudovaný v rokoch 1963 až 1967 podľa návrhu vtedy oslavovaného architekta Riccarda Morandiho bol problematický už od samého začiatku, tvrdí inžinier Antonio Brencich. Prvú údržbu musel podstúpiť už asi 20 rokov od sprevádzkovania. Pri stavbe sa od samého začiatku prejavovalo rýchle chátranie použitého materiálu – predpätého železobetónu. Most bol „zle koncipovaný, zle navrhnutý a zrejme aj zle postavený“, povedal Brencich serveru RaiNews.

„Pripisovať pád mosta búrke je číre šialenstvo,“ reagoval architekt na otázku, či mohol pri katastrofe hrať nejakú rolu dážď. Rovnako skepticky sa stavia k správam, že do mosta udrel blesk a že práve to bolo príčinou nešťastia.