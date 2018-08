Conte: S odobratím koncesie správcovi diaľnice nemožno čakať na justíciu

Diaľničný most, ktorého časť sa z doteraz nezistených príčin zrútila.

Diaľničný most, ktorého časť sa z doteraz nezistených príčin zrútila. Autor: TASR/AP , Antonio Calanni

„Začneme proces vedúci k zrušeniu koncesie firme Autostrade (per l'Italia),“ povedal Conte. „Nemôžeme čakať na justíciu,“ dodal. Odobratie licencie už v stredu žiadal taliansky minister dopravy Danilo Toninelli. Autostrade per l'Italia vraj nedodržala svoje záväzky zo zmluvy o prevádzkovaní Morandiho mosta. Toninelli tiež hovoril o pokute, ktorá by mohla dosiahnuť až 150 miliónov eur.

Údržba viaduktu podľa správcu zodpovedala najlepším štandardom

Správca diaľnice reagoval vyhlásením, podľa ktorého monitorovanie viaduktu v Janove a jeho údržba zodpovedali „najlepším medzinárodným štandardom“. „Autostrade per l'Italia pevne verí, že bude schopná dokázať, že vždy riadne spĺňala povinnosti vyplývajúce z pozície koncesionára,“ uviedla spoločnosť, ktorá spravuje približne polovicu 6000 kilometrov talianskych diaľnic.

Podľa firmy v tejto chvíli nemožno priniesť akékoľvek dôveryhodné vysvetlenie príčin pádu časti viaduktu. Premiér Conte uviedol, že takáto tragédia je „neprijateľná v modernej spoločnosti“, a sľúbil, že vláda urobí všetko pre to, aby sa podobná udalosť neopakovala. Vláda bude podľa neho pri udeľovaní nových koncesií stanovovať správcom diaľnic „oveľa prísnejšie“ podmienky.

Okrem výnimočného stavu ohlásil taliansky premiér tiež deň štátneho smútku, ktorý „bude korešpondovať s dňom pohrebných obradov pre zosnulých“.

Conte vyzval na rýchle odstránenie trosiek

Talianska vláda vyčlenila na začiatok operácie na mieste pádu mosta päť miliónov eur z národného krízového fondu. Predseda vlády Conte vyzval na rýchle odstránenie trosiek mosta z koryta rieky Polcevera, aby sa predišlo hrozbe záplav.

Autostrade per l'Italia vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že „horlivo“ pracuje na projekte rekonštrukcie viaduktu, „ktorý by bol skompletizovaný za päť mesiacov od úplného sprístupnenia oblasti“. Starosta Janova Marco Bussi pritom v stredu naznačil, že zostávajúce segmenty Morandiho mosta budú strhnuté.