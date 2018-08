Trump naznačil možnosť zbaviť Muellera bezpečnostnej previerky

Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil, že by mohol odobrať bezpečnostnú previerku zvláštnemu vyšetrovateľovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robertovi Muellerovi. Ten vyšetruje prípadné ruské ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016 práve v prospech Trumpa. O prezidentovom možnom zámere informovala agentúra Reuters.

Trump niekoľko dní potom, čo tento bezprecedentný krok urobil v prípade bývalého šéfa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Brennana, vyhlásil, že Mueller je veľmi kontroverzný.

Potvrdenie o bezpečnostnej previerke poskytuje daným osobám prístup k tajným informáciám. Ak by Mueller o ňu prišiel teraz, závažným spôsobom by mu to skomplikovalo jeho doterajšiu prácu.

Podľa Reuters Trump v piatok povedal, že pravdepodobne zbaví previerky pracovníka amerického ministerstva spravodlivosti Brucea Ohra a podľa Reuters naznačil, že ďalším na rade by mohol byť Mueller. Ohra dávajú americké médiá do súvislosti s bývalým britským tajným agentom Christopherom Steelom, ktorý v minulosti prišiel s tvrdením, že má ruská tajná služba dôkazy o sexuálnych dobrodružstvách Trumpa v moskovskom hoteli.

„Myslím si, že Bruce Ohr je hanba. Tuším, že mu ju (previerku) odoberiem veľmi rýchlo,“ citovala agentúra Reuters Trumpa. „Mueller je tiež veľmi konfliktný,“ povedal Trump. „To viete. Mueller je veľmi kontroverzný,“ dodal. Prezident však dodal, že by sa Muellerovi malo umožniť vypracovať záverečnú správu o možnom ruskom vplyve na voľby, čo Moskva stále popiera.

Podobný prípad americké dejiny nepoznajú

Trumpove rozhodnutie odobrať previerku Brennanovi spôsobilo v USA šok. Prípad, kedy by prezident niekomu odobral bezpečnostnú previerku, americké dejiny podľa médií nepoznajú. Mnohí upozorňujú, že Trump v minulosti neodobral bezpečnostnú previerku ani svojim bývalým poradcom, ktorí boli usvedčení z klamstva. Napríklad to neurobil ani v prípade bývalého bezpečnostného poradcu Bieleho domu Michaela Flynna, ktorý zamlčal svoje utajované kontakty s Rusmi.

Podľa Brennana je Trumpovo rozhodnutie politicky motivované. Bývalý šéf CIA v súčasnosti pôsobí ako bezpečnostný analytik televízie NBC a patrí k Trumpovým kritikom.