Správca diaľnice v Janove predstúpil pred verejnosť. Ponúkol milióny, nie však ospravedlnenie

Šéfovia Autostrade per l'Italia uviedli, že firma na pomoc Janovu vyčlenila približne 500 miliónov eur. Výkonný riaditeľ Giovanni Castellucci sa za nešťastie, pri ktorom zahynulo najmenej 42 ľudí, neospravedlnil a chce počkať na závery vyšetrovania. Autostrade je po páde mosta hlavnom terčom hnevu Talianov a kritiky politikov. Hneď niekoľko členov vlády v posledných dňoch vyhlásilo, že správca diaľnice za tragédiu nesie zodpovednosť, pretože nedodržal záväzky ohľadom údržby mosta.

V piatok ministerstvo dopravy začalo proces s cieľom odobrať firme koncesiu, Autostrade ale verí, že si vždy počínala korektne. „Ospravedlnenie a zodpovednosť sú veci, ktoré sú prepojené. Ospravedlňujete sa, ak sa cítite zodpovedný,“ reagoval podľa agentúry Reuters Castellucci na výzvu, aby sa za zrútenie mosta ospravedlnil. Dodal, že si počká, až zodpovednú stranu určia vyšetrovatelia.

Autostrade oznámila, že na pomoc Jánovu, ktoré prerušením Morandiho mosta prišlo o jednu z dopravných tepien, vyčlenila pol miliardy eur. Tiež avizovala, že zriadi fond pre pozostalých obetí. Peniaze budú podľa Castellucciho k dispozícii od pondelka a má sa z nich financovať tiež stavba nového mosta. Castellucci povedal, že firma je odhodlaná tento projekt viesť a že by bola schopná ho zrealizovať za osem mesiacov.

Zvyšné časti Morandiho mosta starého 51 rokov by zdemolovala a konštrukciu nahradila novou, oceľovou, napísala agentúra AP. Talianska vláda v rámci kritiky Autostrade požadovala, aby kvôli udalosti odstúpilo vedenie firmy. Predseda Fabio Cerchiai na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že výkonný riaditeľ Castellucci vo svojej pozícii zostane.

Firma Autostrade per l'Italia patrí do skupiny Atlantia pôsobiaca na poli infraštruktúry. Tú zase kontroluje talianska rodina Benetton. Autostrade v súčasnosti spravuje do 3-tisíc z celkových približne 6 500 kilometrov talianskej diaľničnej siete.