Americké sily z Iraku neodídu, 'dokým nestabilizujú' situáciu v krajine

Americké sily ostanú v Iraku tak dlho, ako to bude potrebné, aby pomohli stabilizovať regióny predtým ovládané džihádistami zo skupiny Islamský štát (IS). Uviedol to v nedeľu hovorca Spojenými štátmi vedenej medzinárodnej koalície bojujúcej proti týmto militantom, informovala agentúra Reuters.