Merkelová: Protesty pravice v Chemnitzi šíria nenávisť

„Tento čin v Chemnitzi samozrejme – a je to pochopiteľné – vzbudil smútok a starosť,“ povedal dnes v Berlíne hovorca Merkelovej Steffen Seibert o vražde tridsaťpäťročného Nemca, z ktorej sú podozriví dvaja muži z Iraku a Sýrie. „Rad ľudí v Chemnitzi tieto pocity vyjadril napríklad tým, že položili sviečky na miesto činu,“ poznamenal.

„Ale to, čo sme v uplynulých dňoch a aj tento víkend bohužiaľ tiež videli – tieto pochody k násiliu pripravených pravicových extrémistov a neonacistov, to so smútkom kvôli človeku alebo sa starosťou o mesto a komunitu nemá nič spoločné,“ tlmočil hovorca názor šéfky nemeckej vlády. „Z týchto pochodov malo byť zrejmé celkom iné posolstvo, a to je posolstvo nenávisti voči cudzincom, politikom, polícii, slobodnej tlači a nakoniec aj voči nášmu demokratickému Nemecku,“ je presvedčená Merkelová.

Takí ľudia podľa nej nereprezentujú ani Chemnitz, ani Sasko, ani nemecký ľud. „A to im musíme dať jasne najavo,“ poznamenal tiež Seibert, podľa ktorého je to na politikoch aj bežných občanoch.

Štvrťmilionovým Chemnitzom od vraždy Nemca 26. augusta prešiel rad demonštrácií, z ktorých niektoré sprevádzali výtržnosti a útoky na prisťahovalcov. Na protestoch v meste sa okrem radových občanov zúčastňuje tiež rad pravicových radikálov. V pondelok niektorí z nich dokonca hajlovali, v sobotu mali občas na pochode usporiadanom protiimigračnou Pegidou a Alternatívou pre Nemecko (AFD) potýčky s políciou a opakovane napádali novinárov.