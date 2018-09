Proti dôchodkovej reforme sú traja zo štyroch Rusov

Traja zo štyroch ruských občanov, a teda asi 77 percent, by v možnom referende hlasovali proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku. Vyplýva to aktuálneho celonárodného prieskumu verejnej mienky ruského nezávislého inštitútu Levadovo centrum, ktorého výsledky zverejnili v pondelok.