Katalánci môžu mať podľa Sáncheza referendum o širšej autonómii

O budúcnosti Katalánska sa rozhodne v hlasovaní. V rozhovore s rozhlasovou stanicou Cadena SER to povedal španielsky premiér Pedro Sánchez. Povedal, že by Katalánci vďaka novému referendu mohli získať väčšiu autonómiu, ale vylúčil, že by sa hlasovalo o sebaurčení, pretože to ústava neumožňuje. Katalánsky premiér Quim Torra je však presvedčený, že nezávislosť Katalánska je nevyhnutná.