Zosnulého McCaina nahradí v Senáte republikánsky kolega Kyl

Podľa agentúry AP to oznámil arizonský guvernér Doug Ducey, ktorý naznačil, že jeho rýchle rozhodnutie súvisí so senátnym schvaľovaním kandidáta do najvyššieho súdu Bretta Kavanaugha. Vymenovanie Kyla vracia republikánom väčšinu 51 kresiel v stočlennej komore Kongresu.

Ducey o mene McCainovho náhradníka rozhodol desať dní po tom, čo senátor a niekdajší prezidentský kandidát podľahol rakovine mozgu. Republikánsky guvernér na twitteri uviedol, že Kyl bude pripravený hlasovať za schválenie Kavanaughovej nominácie.

Sedemdesiatšes­ťročný Kyl bol viac ako štvrťstoročie federálnym zákonodarcom v Snemovni reprezentantov a v Senáte, kde pôsobil spoločne s McCainom. V rokoch 2007 až 2013 zastával druhú najdôležitejšiu pozíciu v republikánskej senátnej menšine.

K svojej novej nominácii podľa agentúry AP uviedol, že sa ju rozhodol prijať preto, že má „zmysel pre povinnosť“. Senátorom však nemieni zostať dlho, pretože nemal vôbec v úmysle vracať sa do zákonodarného zboru. Podľa Duceya Kyl prisľúbil, že bude mandát vykonávať do konca súčasného volebného obdobia tretiny Senátu, teda do januára budúceho roka.

Jeho vymenovanie zvyšuje šance konzervatívneho sudcu Kavanaugha na úspech pri hlasovaní senátneho pléna. To chcú republikáni stihnúť ešte pred novembrovými voľbami do Kongresu, ktoré môžu zmeniť pomer síl v Senáte a pripraviť ich o terajšiu tesnú väčšinu.