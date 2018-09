Šokujúca kniha o Trumpovi. Správa sa ako dieťa

Ako publicista sa stal svetoznámy ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď odhalil odpočúvací škandál, ktorý prinútil vtedajšieho šéfa Bieleho domu Richarda Nixona odstúpiť z funkcie.

Woodwardova kniha sa začne predávať 11. septembra. Televízna stanica CNN, ktorá získala výtlačok v predstihu, informovala o šokujúcich zisteniach. Kniha má názov Strach: Trump v Bielom dome. Autor čerpal z rozhovorov s ľuďmi z najbližšieho prezidentovho okolia. Informácie poskytli Woodwardovi s podmienkou zachovania ich anonymity. „Niektorí hlavní poradcovia Trumpa považujú prezidenta za hrozbu pre národnú bezpečnosť,“ zdôraznila CNN.

„Nepríčetný idiot“ Kelly

Bývalých aj súčasných vysokopostavených predstaviteľov americkej administratívy vážne znepokojuje to, že Trump sa správa ako ignorant a má tendenciu klamať.

Vedúco úradu Bieleho domu John Kelly si nedal servítku pred ústa, keď stručne hodnotil Trumpa, vyplýva z informácií, ktoré získal Woodward: „Je to idiot a je nepríčetný,“ povedal Kelly o Trumpovi. Autor knihy sa tiež dozvedel, že podobný názor má minister obrany James Mattis: „Má chápanie piataka alebo šiestak na základnej škole.“

Kritikou nešetril ani podľa Woodwarda ani Trumpov niekdajší právnik John Dowd. Podľa neho by prezident mohol skončiť vo väzenskom oblečení v prípade, že by svedčil pred špeciálnym vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ktorý sa zaoberá možným zahraničným ovplyvňovaním americkej prezidentskej predvolebnej kampane.

Priebusa označil za „malú krysu“

Kelly podľa Woodwarda medzi svojimi ľuďmi utrúsil, že situácia je šialená: „Žijeme v bláznivom meste,“ obrazne povedal o vládnutí Trumpa v Bielom dome. „Dokonca neviem, prečo tu všetci robíme. Je to najhoršia prácu, akú som vôbec mal,“ zdôraznil Kelly.

Podľa Woodwarda prezident podceňuje viacerých ľudí zo svojho najbližšieho okolia. Napríklad o ministrovi spravodlivosti Jeffovi Sessionsovi mal povedať, že „tento chlapík je mentálne retardovaný“. Dodal, že Sessions je južanský hlupák, čím narážal na jeho prízvuk z juhu USA. Podobne hrubo sa Trump vyjadril aj o bývalom riaditeľovi kancelárie Bieleho domu, ktorým bol Reince Priebus: „Je ako malá krysa.“

Trump a McCain – večný spor

Nevyberavé slová Trump použil aj na adresu Rudyho Giulianiho, ktorý je v súčasnosti jeho osobný právnik. Podľa Woodwarda ho Trump ponižoval počas predvolebnej kampane. Išlo o reakciu Trumpa na to, akým spôsobom sa Giuliani v televízii zastával vtedajšieho republikánskeho prezidentského kandidáta v súvislosti s aférou, že miliardár mal údajne obťažovať niekoľko žien. Mal pocit, že Giuliani vystupoval slabo, nepresvedčivo: „Rudy, si bábätko. Nikdy som nevidel horšiu obranu mňa v celom mojom živote. Si ako malé dieťa, ktoré sa potrebuje zmeniť. Kedy sa staneš mužom?“ O Trumpovi je známe, že neznáša svojho predchodcu Baracka Obamu. V jednej poznámke použil najhrubší vulgarizmus: „Bol to slabý penis,“ komentoval Trump neschopnosť Obamu tvrdo zasiahnuť v Sýrii proti režimu Bašára Asada.

V inom prípade sa podľa informácií Woodwarda ukázalo, že Trump nepozná podstatný detail o uznávanom republikánskom senátorovi Johnovi McCainovi (zomrel minulý týždeň, ich vzťahy boli veľmi chladné, McCain si neželal ani účasť Trumpa na svojom pohrebe). O zosnulom McCainovi je v celých Spojených štátoch známe, že keď počas vojny vo Vietname padol vážne zranený do zajatia, odmietol, aby ho predčasne prepustili na slobodu. Napriek tomu, že bol syn admirála, nástojil na tom, aby ho poslali do USA podľa poradia – čiže aby sa dostali domov najprv tí americkí zajatci, na ktorých mal prísť rad. Trump však na jednej porade v Bielom dome poznamenal, že McCain sa v podstate dostal do vlasti na základe protekcie, lebo mal známeho otca vo velení armády. Mattis, šéf Pentagonu, upozornil prezidenta, že to nie je pravda, lebo McCain odmietol skoršie oslobodenie napriek tomu, že mal možnosť predčasne vrátiť sa do USA.