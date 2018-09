Biely dom odmietol výroky v novej knihe o Trumpovi, považuje ich za fabuláciu

Kniha založená na rozhovoroch s vysokopostavenými členmi Trumpovho tímu a ďalšími osobami, ktorých totožnosť nie je odhalená, opisuje súčasné dianie okrem iného ako „nervové zrútenie“ exekutívy Spojených štátov. Trump na Twitteri obvinil autora, že si citáty šéfa kabinetu Johna Kellyho alebo ministra obrany Jima Mattisa vymyslel.

Woodward dokumentoval dianie v Bielom dome i počas volebného obdobia predchádzajúcich prezidentov počínajúc Richardom Nixonom a internú drámu najvyššieho úradu USA, ktoré niekoľkokrát premenil na bestsellery, napísal denník The New York Times. Jeho najnovšie dielo Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bielom dome) po utorkovej intenzívnej pozornosti médií vyletelo na prvú priečku v sekcii nových publikácií internetového kníhkupectva Amazon.

Denník The Washington Post, pre ktorý Woodward pracuje už desaťročie, zároveň zverejnil prepis telefonického rozhovoru medzi Trumpom a autorom. Novinár v ňom vyjadruje poľutovanie nad tým, že se mu s prezidentom pred dokončením knihy nepodarilo dohodnúť na rozhovore, aj napriek tomu, že oslovil „asi šesť ľudí“ v Bielom dome. Trump hovorí, že se k nemu žiadosť o interview nedostala. „Viete, že som k vám veľmi otvorený. Myslím, že ste boli vždy férový. Uvidíme, čo se stane,“ povedal americký prezident.

Po zverejnení výbušných pasáží však Trump na Twitteri naznačil, že Woodwarda platia demokrati a publikáciu načasoval tak, aby poškodila republikánov pred voľbami do Kongresu. „Ich citáty (Kellyho a Mattisa) sú vymyslené podvody a pasca na verejnosť,“ napísal. „Je to len ďalšia zlá kniha,“ povedal šéf Bieleho domu konzervatívnemu webu The Daily Caller.

Trump na svojom Twitteri odkazoval napríklad na pasáž, podľa ktorej minister Mattis spolupracovníkom povedal, že sa prezident správa ako „piatak alebo šiestak“.

Woodwardova kniha taktiež uvádza, že pri jednej schôdzke požiadal Trump Mattisa, aby zorganizoval atentát na sýrskeho prezidenta Bašára Asada, minister ale jeho žiadosť ignoroval. Personálny šéf Bieleho domu Kelly považuje údajne Trumpa za idiota a svoje súčasné pôsobenie nazval „najhoršou prácou, akú kedy robil“.

Mattis vo vyhlásení Woodwardovu knihu kritizoval ako exemplár „jedinečného washingtonského druhu literatúry“. Negatívne výroky na Trumpovu adresu vraj nezazneli od neho, ani od kohokoľvek iného v jeho prítomnosti. Kelly podľa agentúry Reuters označil obsah knihy za „totálne kraviny“.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová povedala, že dielo „nie je nič viac, než vykonštruované príbehy, mnohé od bývalých ohrdnutých zamestnancov“, ktorí se snažia vrhnúť na prezidenta zlé svetlo. Pasáž o atentáte na Asada neskôr spochybnila aj americká veľvyslankyňa OSN Nikki Haleyová; o niečom takom vraj hlavu štátu nikdy nepočula hovoriť.

Veterán americkej žurnalistiky Woodward (75) si získal takpovediac celosvetové renomé, keď so svojím kolegom Carlom Bernsteinom stál pri odhalení aféry Watergate vedúcej k pádu prezidenta Richarda Nixona v roku 1974. V minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu. Kniha o Trumpovi mu vyjde 11. septembra.

„Beriem to veľmi vážne,“ povedal novinár Trumpovi, keď mu počas telefonátu opisoval tvorbu nového diela. „Napísal som knihy o ôsmich prezidentoch počínajúc Nixonom až po Obamu. A úprimne povedané, niečo málo som sa o reportážnej práci naučil, pán prezident,“ dodal.