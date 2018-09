Rošáda s ambasádami: Paraguaj vracia tú svoju z Jeruzalema do Tel Avivu

Paraguaj presťahuje svoje veľvyslanectvo v Izraeli naspäť do Tel Avivu a zmení tak májové rozhodnutie bývalého prezidenta Horacia Cartesa premiestniť diplomatickú misiu do Jeruzalema. V stredu to novinárom oznámil minister zahraničných vecí tejto juhoamerickej krajiny Luis Alberto Castiglioni.