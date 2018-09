Litva žiada Walmart, aby stiahol tričká so sovietskymi symbolmi

Litvu rozhneval obchodný reťazec Walmart, ktorý ponúka v krajine na predaj tričká a ďalšie produkty s nápismi USSR (ZSSR), ako aj emblémami Sovietskeho zväzu, a žiada preto stiahnutie takýchto výrobkov. Veľvyslanec tejto postsovietskej republiky, kde takéto symboly prirovnávajú k nacistickým a sú zakázané, povedal, že „pod sovietskymi symbolmi kosáku a kladiva dochádzalo k strašným zločinom“. Litovský veľvyslanec v USA Rolandas Kriščiunas v stredu Walmartu napísal, že „podpora takýchto symbolov vyvoláva veľkú bolesť celé desaťročia“.

symbols of mass murder, available at cut-rate prices. thanks @Walmart https://t.co/kW0gmWjCMZ