Izrael bije Palestínčanov americkou rukou

Na údery sú Palestínčania zvyknutí. Najnovší, izraelský, ale americkou rukou, je síce adresovaný Úradu OSN pre utečencov (UNRWA), ale zasiahne tisíce palestínskych utečencov žijúcich v ťažkých táborových podmienkach hlavne v Libanone a Jordánsku. Podľa Palestínčanov je ich 5 miliónov. Všetko potomkovia Izraelom vyhnaných predkov z Palestíny. Na druhej strane Tel Aviv tvrdí, že prípadný návrat spomínaných miliónov by v deväťmiliónovom Izraeli, v ktorom dve tretiny obyvateľov sú Židia, by "spôsobil demografické zemetrasenie" v neprospech súčasnej väčšiny. A to je aj dôvod, prečo Nikki Haleyová, veľvyslankyňa USA pri OSN, žiada "otázku návratu palestínskych utečencov stiahnuť z programu".