Ateista a gej chce byť poľským Macronom

V silne katolíckom a konzervatívnom Poľsku by zdanlivo nemal mať žiadnu šancu na politickú kariéru. Neverí v Boha a otvorene sa hlási k homosexuálnej orientácii. Starosta stotisícového pribaltského mesta Słupsk sa napriek tomu chystá opustiť radnicu a vstúpiť do sveta veľkej politiky. Robert Biedroń tento týždeň ohlásil vznik politického hnutia, ktoré má ambície vrátiť krajinu na cestu demokracie a právneho štátu.

„Chcem zmeniť tvár našej politiky,“ povedal charizmatický 42-ročný vyštudovaný politológ vo Varšave, kam prišiel predstaviť svoje plány. „Je čas pre úspešnú alternatívu k PiS,“ dodal na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. PiS je skratka národno-konzervatívnej kresťanskej strany Právo a spravodlivosť, ktorá pod vedením svojho predsedu Jarosława Kaczyńského pevnou rukou vládne Poľsku od roku 2015.

Za ten čas presadila mnohé sporné zmeny, predovšetkým v súdnictve, ktoré domáca opozícia i Európska komisia považujú za ohrozenie právneho štátu. Ako moderný politik je Biedroń pravým opakom konzervatívneho dogmatika Kaczyńského. Volá po otvorenom, tolerantnom Poľsku, odmieta xenofóbnu protiutečeneckú politiku, autoritárstvo, prejavy homofóbie i permanentne sa opakujúce snahy obmedziť ženám právo rozhodovať o vlastnom tele.

Biedroń by tiež rád ukončil „poľsko-poľskú vojnu“. Tak nazýva nezmieriteľnú animozitu medzi stúpencami radikálne konzervatívneho PiS a táborom okolo Občianskej platformy, umiernene liberálnej proeurópskej strany, ktorá kým bola pri moci si viacerými aférami vyrobila veľa nepriateľov. „Chceli by sme niečo iné. Justin Trudeau a Emmanuel Macron ukázali, že sa dá od toho ujsť a vytvoriť dobrý politický projekt, ktorý bude spájať a nie deliť,“ naznačil v relácii Onet Rano, že inšpiráciu čerpá od kanadského premiéra a francúzskeho prezidenta.

„Naším prvoradým cieľom je, aby prodemokratické sily na čele s naším politickým zoskupením v Poľsku zvíťazili,“ citovala agentúra AFP Biedrońa. Oznámil tiež, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie za starostu a začne turné po štyridsiatich mestách krajiny, ktoré vyvrcholí februárovým ustanovujúcim zjazdom. Na ňom hnutie, ktoré má byť progresívne, prijme názov i program, s ktorým chce voličov osloviť už pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Poliakov v najbližších dvoch rokoch čaká štvoro volieb. O celoštátne dobre známom starostovi Słupska, ktorý si pôsobenie vo veľkej politike už vyskúšal v rokoch 2011 až 2014 ako poslanec Sejmu, sa dosiaľ špekulovalo, že by v roku 2020 mohol kandidovať za hlavu štátu, na čo ho vyzýval aj niekdajší populárny prezident Aleksander Kwaśniewski. Jeho šance by skutočne neboli zanedbateľné. V preferenciách sa dlhodobo drží na treťom mieste za úradujúcim prezidentom Andrzejom Dudom a šéfom Európskej rady, poľským expremiérom Donaldom Tuskom. V najnovšom prieskume mu agentúra Ariadna pred dvoma týždňami namerala 14-percentnú podporu.

Biedroń tento týždeň otvorene priznal, že prezidentské kreslo ho momentálne nezaujíma. „Preto idem do politiky, aby som zmenil Poľsko. A iba premiér má reálny vplyv na realitu,“ naznačil v rozhovore pre denník Super Express svoje ambície.

O signáloch, že starosta Słupska sa nechystá ísť do boja o prezidentský palác, už predtým na základe sprostredkovaných zdrojov písal časopis Wprost. „Prezidentské voľby prenechám Tuskovi. Podporím ho. O kandidatúre sa rozhodnem až po Tuskovi, v nasledujúcich voľbách v roku 2025. Mám čas, som ešte mladý,“ povedal údajne pred svojimi kolegami. Ak by Biedroń skutočne podporil Tuska a jeho potenciálni voliči by ho poslúchli, mohli by sa misky váh momentálne priaznivo naklonené v prospech bývalého politika PiS Dudu prechýliť na opačnú stranu.

Vychádzajúca hviezda poľskej politickej scény, ako ho označujú mnohí analytici, začínala pomerne zložito. „Narodil som sa vo veľmi tradičnej konzervatívnej časti Poľska. Som gej a ako ateista som to nemal ľahké,“ povedal pred časom v rozhovore pre BBC.

Biedrońa, ktorý už šestnásť rokov žije so svojím partnerom, právnikom Krzysztofom Śmiszekom, v minulosti pre jeho sexuálnu orientáciu na ulici štyri či päť ráz zbili. „Kedysi by mi vynadali do buzerantov alebo by ma opľuli. Teraz sa, naopak, všetci usmievajú a zdravia sa so mnou,“ opisuje zmenu nálad v Słupsku, kde svojou otvorenosťou, ekonomickými a sociálnymi výsledkami i šarmom dokázal nabúrať homofóbne stereotypy. Ľudia mu tolerujú aj to, že hoci v Poľsku nie sú manželstvá partnerov rovnakého pohlavia zákonom uznávané, on na symbolických obradoch na radnici dáva lesbám a gejom svoje požehnanie. „Nie je to fér, že sa v roku 2018 nemôžu vziať dvaja dospelí ľudia, ktorí sa milujú a sú si oddaní,“ povedal pre britskú televíziu.